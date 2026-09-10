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Збірна Аргентини обрала капітана замість Мессі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Аргентини обрала капітана замість Мессі
Крістіан Ромеро матиме новий статус у лавах «альбіселесте»
фото: EFE

Пов'язку одягне представник іншого амплуа

Оборонець мадридського «Атлетіко» Крістіан Ромеро став новим капітаном національної команди Аргентини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TyC Sports.

Долю пов'язки головний тренер «альбіселесте» Ліонель Скалоні вирішив ще до Чемпіонату світу 2026. Тоді він підтвердив статус капітана для багаторічного лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Другим у черзі став центрбек Ніколас Отаменді, а третім – якраз Ромеро.

Оскільки Мессі та Отаменді завершили виступи в національній команді, то до новачка іспанського гранда пов'язка перейде автоматично. Раніше Ромеро тричі виводив аргентинську збірну в ролі капітана за відсутності лідерів. Загалом оборонець провів 58 матчів у складі «альбіселесте», в яких оформив чотири голи. Він тріумфував на Мундіалі-2022 та переміг у двох Кубках Америки.

Мессі не виступатиме в складі збірної Аргентини після ЧС-2026. Мундіаль цьогоріч став шостим планетарним форумом у кар'єрі восьмиразового володаря «Золотого м'яча». Він виграв один фінал і двічі поступився у вирішальних матчах.

Пряма мова Ліонеля Мессі

«У час, що минув після фіналу, я гарно все обдумав і хочу повідомити всім, що йду зі збірної. Це рішення було болісним і досі ятрить душу, але я розумію, що настав той час. Присягаюся, що завжди викладався на всі сто – не лише в останні роки, коли ми виграли все, а й раніше, завжди боровся і віддавав усе заради цієї футболки, щоб дарувати вам радість і через футбол змусити пишатися тим, що ви аргентинці», – написав Мессі.

Капітан національної команди подякував уболівальникам за любов упродовж двох десятиліть. Водночас він пообіцяв надалі підтримувати «альбіселесте» як простий уболівальник. Зокрема, Мессі анонсував свою появу на трибунах у прийдешніх поєдинках збірної Аргентини.

«Я йду зі спокійною душею та гордістю за те, що разом із партнерами по команді подарував вам омріяні моменти. Пережити їх разом із вами було справжнім божевіллям! Я вас люблю! Дякую, Боже, що я аргентинець. Вперед, Аргентино!» – резюмував нападник.

Ліонель Мессі в збірній Аргентини

Видатний футболіст дебютував у складі «альбіселесте» в серпні 2005 року. Аргентина тоді зустрілася зі збірною Угорщини в спарингу. Мессі вийшов на заміну на 64-й хвилині та в першому ж епізоді отримав пряму червону за грубий фол.

Попри такий курйоз, за понад 20 років у футболці національної команди він провів 207 матчів. До свого активу Мессі записав 125 голів. Наразі нападник залишається рекордсменом збірної за обома показниками.

У складі національної команди Аргентини капітан виграв низку трофеїв. Він тріумфував на ЧС-2022, а також переміг у двох Кубках Америки (2021, 2024). Також Мессі в складі олімпійської збірної Аргентини виграв «золото» Ігор-2008.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Крістіан Ромеро

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