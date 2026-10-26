Після зупинки поїзда гравці «Локомотива» пересіли на автобус, яким добиратимуться до столиці країни-агресора

Російські пропагандисти скаржаться, що безпілотник атакував поїзд, у якому футболісти московського «Локомотива» поверталися додому після матчу чемпіонату РФ. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що нібито вагон поїзда «Анапа – Москва» був пошкоджений внаслідок атаки українського безпілотника у Воронезькій області. «Локомотив» повертався до Москви цим потягом.

Після зупинки поїзда команда пересіла на автобус, яким добиратиметься до столиці країни-агресора.

Зазначається, що ніхто із представників футбольного клубу під час атаки не постраждав.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.