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Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»
Гравці «Локомотива» повертався до Москви потягом «Анапа – Москва»

Після зупинки поїзда гравці «Локомотива» пересіли на автобус, яким добиратимуться до столиці країни-агресора

Російські пропагандисти скаржаться, що безпілотник атакував поїзд, у якому футболісти московського «Локомотива» поверталися додому після матчу чемпіонату РФ. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що нібито вагон поїзда «Анапа – Москва» був пошкоджений внаслідок атаки українського безпілотника у Воронезькій області. «Локомотив» повертався до Москви цим потягом.

Після зупинки поїзда команда пересіла на автобус, яким добиратиметься до столиці країни-агресора.

Зазначається, що ніхто із представників футбольного клубу під час атаки не постраждав.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: дрон ФК «Локомотив» (Москва) футбол

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