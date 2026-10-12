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Серйозні перетасування серед лідерів чемпіонату: результати восьмого туру УПЛ 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Серйозні перетасування серед лідерів чемпіонату: результати восьмого туру УПЛ 2026/2027
Матвій Пономаренко своїм голом вивів «Динамо» у топ-3 УПЛ
фото: Юрій Юр'єв

Турнірна таблиця зазнала суттєвих змін після минулого ігрового тижня УПЛ 

Українська національна першість повернулася після двотижневої перерви на матчі збірних. Про те, що цікавого відбулося під час восьмого тижня УПЛ, у цьому огляді розповість «Главком»

«Шахтар» повернув собі лідерство в чемпіонаті

«Шахтар» розгромив «Верес» із рахунком 3:0 і повернувся на перше місце в Чемпіонаті України. Донецька команда відкрила рахунок на 32-й хвилині зусиллями Педріньйо, а після перерви закріпила перевагу завдяки голу Миколи Матвієнка. Остаточний результат на 71-й хвилині встановив Педру Енріке.

Важливим епізодом зустрічі стало вилучення гравця «Вереса», після якого господарям було ще складніше боротися за позитивний результат. «Гірники» скористалися своєю перевагою та довели матч до впевненої перемоги, яка дозволила їм знову очолити турнірну таблицю УПЛ, витіснивши звідти «Полісся», яке зіграло внічию з «Буковиною» (2:2) в доволі напруженому матчі. 

«Динамо» здобуло важливу перемогу над «Карпатами»

Київське «Динамо» мінімально перемогло «Карпати» з рахунком 1:0 у протистоянні, яке тривалий час залишалося без забитих м'ячів. Команди не змогли відкрити рахунок у першому таймі, а долю зустрічі вирішив епізод на 66-й хвилині, коли Матвій Пономаренко відправив м'яч у ворота львів'ян. Суттєво сприяло позитивному результату киян і друга жовта картка від Назарія Русина, якого вилучили за чотири хвилини до голу киян. 

Для киян ця перемога стала важливою ще й тому, що вони увійшли до трійки найкращих, вибивши звідти саме львівські «Карпати». До того ж, динамівці перемагають у четвертому поспіль матчі, що допомагає команді Ігоря Костюка будувати впевненість на наступні тури. 

Матч УПЛ призупинили через повітряну тривогу

Поєдинок між «Оболонню» та «Кривбасом» не вдалося дограти у запланований час через повітряну тривогу. На момент зупинки зустрічі кияни мінімально перемагали завдяки голу Суханова, який відзначився на 18-й хвилині.

Після переривання команди не змогли продовжити гру, тож доля зустрічі залишилася невизначеною. «Оболонь» мала перевагу в один м'яч, але продовження поєдинку буде фактично новим матчем, дещо скороченим через те, що це продовження зустрічі. 

Наступний тур УПЛ пройде 16-19 жовтня. З усіма результатами восьмого тижня можна ж ознайомитися нижче. 

УПЛ 2026/27. Восьмий тур

«Верес» – «Шахтар» 0:3 (0:1)

  • Голи: Педріньйо (32), Матвієнко (58), Педру Енріке (71) 

«Оболонь» – «Кривбас» 1:0  (1:0) – призупинено

  • Голи: Суханов (18)

«Колос» – «Епіцентр» 3:1 (1:1)

  • Голи: Ндукве (25, 90+4), Демченко (79) – Козак (33) 

«Чорноморець» – «Харків» 1:2 (0:1)

  • Голи: Попов (60) – Парако (24), Забергджа (57) 

ЛНЗ – «Кудрівка» 2:1 (1:0)

  • Голи: Таллес Бренер (9), Пасіч (48) – Овусу (68) 

«Динамо» – «Карпати» 1:0 (0:0)

  • Голи: Пономаренко (66)

«Буковина» – «Полісся» 2:2 (1:1)

  • Голи: Дахновський (44), Бусько (55) – Брагару (18), Велетень (90+3) 

«Лівий Берег» – «Зоря» 1:3 (0:2)

  • Голи: Венделл (73) – Нестеренко (34), Мачелюк (45+1), Горбач (69) 

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що під час сьомого туру голкіпер «Оболоні» Назарій Федорівський став другим воротарем в історії чемпіонату України, який забив гол з гри.

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Теги: футбол ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Полісся» Матвій Пономаренко

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