Воротар «Брюгге» Зоммер розлучився з дружиною після перемоги у Лізі чемпіонів

Ян Зоммер був у шлюбі разом з дружиною Аліною сім років

Швейцарський голкіпер здивував постом на наступний ранок після переможного матчу проти «Інтера»

Швейцарський воротар Янн Зоммер повідомив про розставання з дружиною Аліною після семи років шлюбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Причини розлучення

Заява футболіста з’явилася в Instagram наступного ранку після перемоги його «Брюгге» над міланським «Інтером» у Лізі чемпіонів. Зоммер опублікував повідомлення німецькою та англійською мовами, у якому розповів, що вони з його вже колишньою дружиною Аліною вирішили піти різними шляхами ще на початку 2026 року. За словами воротаря, це було спільне рішення, якому передували тривалі роздуми.

«Ми ухвалили це рішення після ретельного обмірковування та за взаємною згодою. З повагою та вдячністю згадуємо час, проведений разом», – написав Зоммер. Пара була разом десять років, із яких сім перебувала в офіційному шлюбі. Воротар також наголосив, що не планує давати інтерв’ю або робити інші публічні заяви щодо особистого життя.

Виховання двох доньок

Янн та Аліна виховують двох доньок – Мілу, яка народилася у 2019 році, та Найлу, яка з’явилася на світ двома роками пізніше. У своєму повідомленні футболіст окремо підкреслив, що добробут дітей залишається для обох батьків найважливішим. «Наші дві доньки назавжди пов’язуватимуть нас. Їхнє щастя та добробут залишаються нашим головним пріоритетом», – зазначив швейцарець.

Зоммер попросив поважати приватність родини та утриматися від додаткових запитань про розставання. Він також подякував за розуміння й чуйність у цей період.

Перемога над колишнім клубом

Особисту новину воротар повідомив після успішного виступу в Лізі чемпіонів. У матчі проти «Інтера» його «Брюгге» здобув перемогу, а сам Зоммер відіграв важливу роль завдяки кільком вирішальним сейвам.

Поєдинок став для швейцарця особливим, адже він повернувся на «Сан-Сіро» як суперник міланського клубу, за який раніше виступав.

Нагадаємо, що воротар «Вільярреала» пропустив матч Ліги чемпіонів через розбійний напад.