Бомбардир «Барселони» повернувся до тренувань

Лідер каталонців відновив тренувальні заняття

Нападник Рафінья повернувся до загальної групи іспанської «Барселони» перед дев'ятим туром Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Бразилець відновив тренування після відпочинку. Тренерський штаб «Барси» вирішив поберегти Рафінья після міжнародної паузи. Форвард пропустив поєдинки проти «Хетафе» (3:0) в чемпіонаті Іспанії та проти стамбульського «Галатасарая» (4:1) у Лізі чемпіонів.

Рафінья, найімовірніше, повернеться на поле в протистоянні з «Бетісом». «Барса» гостюватиме в Севільї у суботу, 17 жовтня. Наразі «блаугранас» мають вісім перемог у восьми турах Ла Ліги.

У нинішньому сезоні Рафінья зіграв вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і три результативні передачі. Бразильський нападник став головною ударною силою Барселони після відходу поляка Роберта Левандовскі.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.