Україна – Північна Ірландія. Прогноз і анонс на матч Ліги націй

Українська збірна набрала чотири пункти в двох турах

«Синьо-жовті» зіграють третій поєдинок за тиждень

Сьогодні, 2 жовтня 2026 року, національна команда України на Стадіоні Антона Малатінского в словацькій Трнаві прийме збірну Північної Ірландії у рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Північна Ірландія

Шанси команд на 12:55 2 жовтня виглядають приблизно рівними, стверджують букмекери GGBET. На ймовірну перемогу підопічних Андреа Мальдери виставлено коефіцієнт 2,39. Натомість на потенційну звитягу «Зелено-білої армії» закладено кеф 2,37. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,52. Тим часом на впевнений успіх збірної України (2:0) запропоновано коефіцієнт 6,96. Зате на тотал менше 2,0 виставлено кеф 1,53.

Передматчевий стан команд

Суперники стартували в турнірі з мінімальних перемог і нульових нічиїх. Синьо-жовті спершу переграли збірну Угорщини (1:0). Переможний м'яч оформив форвард Сікан. Далі команда Мальдери розписала мирову з Грузією (0:0).

Натомість збірна Північної Ірландії спершу вирвала перемогу над грузинами (1:0). У доданий арбітром час голом відзначився хавбек Шей Чарльз. Потім підопічні Майкла О'Нілла розійшлися без голів зі збірною Угорщини (0:0).

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Історія очних зустрічей

Суперники раніше зіграли шість поєдинків. «Синьо-жовті» здобули дві перемоги, а збірна Північної Ірландії записали в актив одну. Найпопулярніший підсумок – нічия (тричі).

Наразі останній матч команд датований червнем 2021 року. У контрольному поєдинку тоді перемогли українці (1:0). Переможний м'яч оформив вінгер Зубков.

Де дивитися матч Україна – Північна Ірландія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».