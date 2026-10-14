Румунія піднімала винищувачі через три повітряні об’єкти біля кордону

Радари зафіксували цілі поблизу українського Вилкового, у відповідь румунські військові підняли в повітря два F-16 та вертоліт

14 жовтня Румунія піднімала бойову авіацію після виявлення трьох повітряних об’єктів поблизу кордону з Україною. На перехоплення направили два винищувачі F-16 та бойовий вертоліт. За даними Міноборони Румунії, повітряні цілі не порушили повітряний простір країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

О 6:39 за місцевим часом румунська влада надіслала повідомлення RO-Alert жителям північної частини повіту Тулча. Національний військовий командний центр поінформував Головне управління з надзвичайних ситуацій, щоб організувати оповіщення населення.

За даними радіолокаційного спостереження, три повітряні об’єкти рухалися поблизу Вилкового на українській території, неподалік від румунського кордону. Водночас радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору Румунії.

Подібні інциденти фіксували й раніше. У ніч проти 6 жовтня Румунія підіймала авіацію союзників для спостереження за двома повітряними цілями, які рухалися вздовж кордону з Україною. На початку жовтня країна також повідомляла про ймовірне падіння дрона на своїй території на тлі російських атак по Україні.

Варто нагадати, що у Румунії поблизу кордону з Україною впав невідомий об’єкт, після чого на місці спалахнула пожежа. Інцидент стався в районі села Плауру повіту Тулча. Румунське Міністерство національної оборони припускає, що об’єктом міг бути безпілотник.