У нинішньому сезоні Мбаппе провів 8 матчів, у яких забив 8 голів і став автором 2 результативних передач

Мбаппе виступає за «Реал» з 2024 року

Нападник «Реала» Кіліан Мбаппе може залишити іспанський клуб. Про це повідомляє журналіст Франсуа Гальярдо на своїй сторінці у Х, інформує «Главком».

За інформацією джерела, Мбаппе вирішив залишити іспанську команду влітку 2027 року. Зазначається, що «Реал» не чинитиме йому перешкод. Гальярдо повідомляє, що Мбаппе продовжить кар'єру у клубі АПЛ.

Мбаппе виступає за «Реал» з 2024 року, чинна угода 27-річного форварда з клубом розрахована до літа 2029 року.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 8 матчів, у яких забив 8 голів і став автором 2 результативних передач.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.