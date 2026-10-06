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Журналіст повідомив, що Кіліан Мбаппе хоче покинути «Реал» у 2027 році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Журналіст повідомив, що Кіліан Мбаппе хоче покинути «Реал» у 2027 році
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 8 матчів, у яких забив 8 голів і став автором 2 результативних передач
фото: Getty Images

Мбаппе виступає за «Реал» з 2024 року

Нападник «Реала» Кіліан Мбаппе може залишити іспанський клуб. Про це повідомляє журналіст Франсуа Гальярдо на своїй сторінці у Х, інформує «Главком».

За інформацією джерела, Мбаппе вирішив залишити іспанську команду влітку 2027 року. Зазначається, що «Реал» не чинитиме йому перешкод. Гальярдо повідомляє, що Мбаппе продовжить кар'єру у клубі АПЛ.

Мбаппе виступає за «Реал» з 2024 року, чинна угода 27-річного форварда з клубом розрахована до літа 2029 року. 

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 8 матчів, у яких забив 8 голів і став автором 2 результативних передач.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: ФК Реал (Мадрид) футбол Кіліан Мбаппе

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