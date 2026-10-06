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Швейцарський клуб запросить збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Швейцарський клуб запросить збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону
Крістіан Константін зробив скандальну заяву
фото: lenouvelliste.ch

У 2025 році петербурзький «Зеніт» та «Сьон» провели два товариські матчі в РФ

Президент швейцарського клубу «Сьона» Крістіан Константін під час розмови з пропагандистами заявив, що планує запросити петербурзький «Зеніт» та збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону команди. Про це повідомляє «Главком».

За планом, на арені «Сьона» буде розсувний дах, її місткість становитиме від 15 до 21 тисячі глядачів у дні матчів і до 33 тисяч під час концертів.

«Ми зараз займаємось будівництвом нового та унікального стадіону для «Сьона». Він буде готовий до сезону 2030/31. Ми плануємо запросити на його відкриття збірну Росії та петербурзький «Зеніт». Сподіваюся, що ці команди стануть одними з перших, хто зіграє на нашій новій арені», – сказав Константін.

У 2025 році «Зеніт» та «Сьон» провели два товариські матчі в РФ.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол пропаганда росія

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