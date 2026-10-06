У 2025 році петербурзький «Зеніт» та «Сьон» провели два товариські матчі в РФ

Президент швейцарського клубу «Сьона» Крістіан Константін під час розмови з пропагандистами заявив, що планує запросити петербурзький «Зеніт» та збірну Росії з футболу на відкриття нового стадіону команди. Про це повідомляє «Главком».

За планом, на арені «Сьона» буде розсувний дах, її місткість становитиме від 15 до 21 тисячі глядачів у дні матчів і до 33 тисяч під час концертів.

«Ми зараз займаємось будівництвом нового та унікального стадіону для «Сьона». Він буде готовий до сезону 2030/31. Ми плануємо запросити на його відкриття збірну Росії та петербурзький «Зеніт». Сподіваюся, що ці команди стануть одними з перших, хто зіграє на нашій новій арені», – сказав Константін.

У 2025 році «Зеніт» та «Сьон» провели два товариські матчі в РФ.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.