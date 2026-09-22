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Українські арбітри судитимуть матч відбору Євро-2027 (U-21)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські арбітри судитимуть матч відбору Євро-2027 (U-21)
Українці працюватимуть на грі Словаччина – Ірландія

Головним арбітром матчу Словаччина – Ірландія буде Віктор Копієвський

Українська бригада арбітрів працюватиме на поєдинку відбору Євро-2027 (U-21). Про це повідомляє Главком з посиланням на УАФ.

Українці працюватимуть на грі Словаччина – Ірландія.

Головним арбітром матчу, який відбудеться в Кошицях 25 вересня, буде Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник. Четвертий суддя – Дмитро Панчишин.

Нагадаємо, Мессі завоював свій 49-й командний трофей у кар'єрі

«Інтер Маямі» аргентинця обіграв мексиканський «Крус Асуль» у поєдинку за Кубок Кампеонес – 2:0.

Американський клуб вперше у своїй історії завоював трофей, який розігрується з 2018 року.

Раніше Мессі завоював 35 трофеїв у «Барселоні», 3 трофеї у «ПСЖ», 4 трофеї в «Інтер Майамі» та 6 титулів зі збірною Аргентини. Нападник оновив рекорд із завойованих командних титулів в історії футболу. Друге місце за цим показником займає колишній партнер Мессі по «Барселоні» Дані Алвес (45).

Як повідомлялося, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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