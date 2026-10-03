Скандал із «Манчестер Сіті»: інвестори з ОАЕ погрожують Великій Британії

Скандальна справа «Манчестер Сіті» вийшла за межі футболу

Об’єднані Арабські Емірати можуть переглянути масштаб своїх інвестицій у Велику Британію через рішення у справі «Манчестер Сіті», якого незалежна комісія Прем’єр-ліги визнала винним у 114 із 115 порушень фінансових правил. Про це повідомило відоме видання Bloomberg, інформує «Главком».

Позафутбольний вплив махінацій «Манчестер Сіті»

За інформацією видання, представники ОАЕ попередили британський уряд, що дії Прем’єр-ліги можуть вплинути на двосторонні відносини між країнами. Йдеться про можливе скорочення великих інвестиційних проєктів, якщо покарання для «Манчестер Сіті» буде суворим.

За останні п’ять років ОАЕ інвестували у Велику Британію понад 30 млрд фунтів. Серед проєктів, які можуть опинитися під питанням, британські медіа називають багатомільярдні інвестиції в технологічний хаб, пов’язаний із Кембриджським та Оксфордським університетами. Також варто згадати, що «Манчестер Сіті» належить групі Abu Dhabi United Group, пов’язаній з Абу-Дабі. Клуб придбали представники ОАЕ у 2008 році, після чого команда перетворилася на одного з найуспішніших клубів англійського футболу.

«Манчестер Сіті» прагне оскаржити рішення

Наприкінці вересня незалежна комісія завершила розгляд справи, яка тривала близько восьми років. Прем’єр-ліга висунула проти «Манчестер Сіті» 115 звинувачень у порушенні фінансових правил у період із 2009 до 2018 року. Комісія підтвердила 114 із них.

Серед встановлених порушень – використання фіктивних комерційних угод для штучного збільшення доходів клубу, подання недостовірної фінансової звітності та порушення правил щодо витрат. Комісія також дійшла висновку, що клуб не повною мірою співпрацював із розслідуванням Прем’єр-ліги.

На тлі справи з’явилися й повідомлення про контакти керівництва клубу з британським урядом. Голова «Манчестер Сіті» Халдун Аль-Мубарак, за даними британських ЗМІ, зустрічався з міністром у справах бізнесу Джонатаном Рейнольдсом у Даунінг-стріт приблизно за два тижні до оголошення рішення комісії.

Утім «Манчестер Сіті» не визнав порушень і 2 жовтня подав офіційну апеляцію. У клубі заявили, що рішення комісії містить суттєві помилки у питаннях права та фактів, а також назвали наявні у них докази такими, що підтверджують їхню позицію. Розгляд апеляції відбуватиметься конфіденційно до моменту оголошення результату.

Нагадаємо, що «Манчестер Сіті» прокоментував звинувачення АПЛ у порушенні фінансових правил ліги.