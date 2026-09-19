Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Як Росія провела вибори на окупованих територіях і де прорахувалася Україна

Це поле битви ми здали без бою

На жаль, держава Україна пропустила російські вибори, як «несуттєве» явище. Хоча на цьому можна було б побудувати круту інформаційну кампанію рівня дозволу на проведення параду на 9 травня.

Ще два місяці тому я разом з Валерієм Чалим та Андрієм Магерою провели пресконференцію, де, по суті, намалювали план інформаційної кампанії по тому, як делегітимізувати вибори на окупованих територіях. Ми мали зробити кілька простих речей:

В онлайн-режимі показувати, як готуються фальсифікації включно з донесенням до рівня дільниць якою має бути явка і кількість голосів за «Єдину Росію»;

Мали б бути вже відкриті провадження проти кандидатів в депутати, членів комісій і т.д.

Мала б прозвучати низка звернень до наших громадян, які там живуть (включно зі зверненням президента).

Мала б бути проведена велика інформаційна кампанія нашими посольствами.

Був ще ряд пропозицій, але після бійки нема сенсу махати кулаками. На жаль, це поле битви ми здали без бою. Зараз важливо відіграти по-максимуму кінцівку.

Якщо подивитися ширше, то вибори в Росії – це такий собі рубікон після якого можуть початися три важливі процеси: кадрові зміни, мобілізація та погіршення життя.