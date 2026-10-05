Уповноважений президента з санкцій назвав пріоритетну ціль серед російських компаній

«Ми креативимо: відразу даємо списки інших російських олігархів, пов’язаних з ВПК, які досі не під санкціями»

Україна передала Європейському Союзу список із десяти російських олігархів, яких пропонує включити до санкційного переліку після зняття обмежень з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна намагається використати рішення ЄС щодо Усманова та Фрідмана для просування нових санкцій проти російського бізнесу, пов'язаного з військово-промисловим комплексом РФ.

«Ми зі свого боку певним чином креативимо: відразу даємо списки інших російських олігархів, пов’язаних з ВПК, які досі не під санкціями, щоб їх до цього списку включити. Загалом дали десять прізвищ», – розповів Власюк.

Серед кандидатів на включення до європейського санкційного списку уповноважений президента назвав власника «Норнікелю» Володимира Потаніна, власника Новолипецького металургійного комбінату Володимира Лісіна, власника найбільшого у світі виробника титану ВСМПО-АВІСМА Михайла Шелкова та співвласника девелоперської групи MR Group Романа Тімохіна.

За словами Власюка, ці бізнесмени й раніше перебували «на радарах», однак до запровадження європейських санкцій проти них справа не доходила через недостатню кількість доказів або політичні розбіжності.

«Тепер знову будемо рухати такий список. Доведення до кінця включення когось з них до європейських санкцій – це буде найкращим підтвердженням того, що санкційна політика ЄС нікуди не зникла», – наголосив він.

Власюк назвав зняття санкцій ЄС з Усманова та Фрідмана «дивною і ганебною історією». Водночас він позитивно оцінив рішення продовжити дію інших персональних санкцій одразу на 36 місяців замість звичних шести.

Посадовець також розповів, що Україна до останнього намагалася не допустити зняття санкцій з Усманова та Фрідмана. Київ передавав партнерам додаткові докази, а проти виключення олігархів зі списку, зокрема, виступала Латвія.

При цьому Власюк не вважає реалістичним сценарій, за якого найближчим часом інші російські олігархи зможуть домогтися скасування санкцій ЄС. За його словами, українська сторона не отримувала від Єврокомісії інформації про серйозні обговорення щодо перегляду обмежень стосовно інших російських бізнесменів.

Нагадаємо, 22 вересня Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас зі санкційного списку було виключено російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував це рішення та закликав держави ЄС запровадити проти Усманова та Фрідмана власні національні санкції. За його словами, таким чином країни Євросоюзу можуть зберегти обмеження проти російських олігархів попри їхнє виключення із загального санкційного списку.

Водночас Велика Британія заявила, що не планує скасовувати санкції проти Усманова та Фрідмана. Обидва бізнесмени перебувають під британськими санкціями з березня 2022 року, а їхні активи у країні заморожені.