Мессі ніколи такого не казав. Олімпійський чемпіон накинувся на Ямаля через заяву про «Золотий м'яч»

Фахівцю не до вподоби зайва самовпевненість лідера чемпіонів Іспанії

Колишній оборонець іспанської «Барселони» Абелардо Фернандес розкритикував нападника команди Ламіна Ямаля за висловлювання про фаворитів «Золотого м'яча-2026». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Напередодні вінгер «блаугранас» зарахував у головні претенденти на приз себе разом із форвардом мадридського «Реала» Кіліаном Мбаппе. Ямаль ще й нахабно назвав себе та француза найкращими футболістами світу. На його думку, для всіх шанувальників футболу цей факт «очевидний».

«Ти можеш думати про це і сказати: «Я можу бути серед головних кандидатів», але ніколи не знаєш, кому дістануться ці нагороди. Мені не сподобалося те, що сказав Ламін. Я ніколи не чув, щоб Мессі, який був богом футболу, таке казав», – заявив Абелардо.

Ямаль у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і два асисти. Водночас на тріумфальному Чемпіонаті світу нападник оформив лише один м'яч (вісім поєдинків).

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.