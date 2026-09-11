Зеленський повідомив про удари по об’єктах у семи регіонах РФ (відео)

Зеленський наголосив, що метою таких ударів є послаблення російських можливостей продовжувати війну проти України

Президент заявив, що українські далекобійні засоби уражають підприємства та об’єкти, пов’язані з російською нафтовою промисловістю

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати українських далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. За його словами, ураження зафіксували одразу в кількох російських регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«Є хороші результати наших далекобійних ударів на зменшення російського потенціалу вести війну», – заявив Зеленський. За словами президента, у Саратовському та Волгоградському регіонах були уражені підприємство та об’єкт нафтової промисловості.

💥 Зеленський повідомив про ураження у Саратовському та Волгоградському регіонах рф підприємства та обʼєкту нафтової промисловості



🌊 У Чорному морі теж є результатиСил оборони.



☄️🔥Застосовувались українські далекобійні санкції і по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському,… pic.twitter.com/WIVC05Vr6O — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 11, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

«У Саратовському та Волгоградському регіонах уражено підприємство та обʼєкт нафтової промисловості», – повідомив він. Зеленський також розповів про результати ударів по цілях у Чорному морі та на території ще кількох регіонів РФ.

«У Чорному морі теж є результати. Застосовувались українські далекобійні [засоби] і по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що метою таких ударів є послаблення російських можливостей продовжувати війну проти України. «Дякую кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у Росії не залишалося безпечних місць», – заявив глава держави.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.