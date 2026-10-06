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Віктору Дьокерешу підкорилося унікальне досягнення в Лізі націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Віктору Дьокерешу підкорилося унікальне досягнення в Лізі націй
На рахунку Дьокереша 25 голів у 41 матчі за збірну Швеції з футболу

Дьокереш став першим футболістом в історії Ліги націй, якому вдалося забити у семи матчах турніру поспіль

Нападник збірної Швеції з футболу Віктор Дьокереш відзначився голом у матчі четвертого туру дивізіону B Ліги націй із Румунією. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч Румунія – Швеція проходила у Бухаресті та завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

28-річний форвард відкрив рахунок на 13-й хвилині матчу. Для Дьокереша цей гол став четвертим поспіль у матчах за національну команду у всіх турнірах. Крім того, швед став першим футболістом в історії Ліги націй, якому вдалося забити у семи матчах турніру поспіль.

На рахунку Дьокереша 25 голів у 41 матчі за збірну Швеції.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол Ліга націй

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