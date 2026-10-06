На рахунку Дьокереша 25 голів у 41 матчі за збірну Швеції з футболу

Дьокереш став першим футболістом в історії Ліги націй, якому вдалося забити у семи матчах турніру поспіль

Нападник збірної Швеції з футболу Віктор Дьокереш відзначився голом у матчі четвертого туру дивізіону B Ліги націй із Румунією. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч Румунія – Швеція проходила у Бухаресті та завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

28-річний форвард відкрив рахунок на 13-й хвилині матчу. Для Дьокереша цей гол став четвертим поспіль у матчах за національну команду у всіх турнірах. Крім того, швед став першим футболістом в історії Ліги націй, якому вдалося забити у семи матчах турніру поспіль.

На рахунку Дьокереша 25 голів у 41 матчі за збірну Швеції.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.