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Москва пригрозила застосувати ядерну зброю проти країн НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Москва пригрозила застосувати ядерну зброю проти країн НАТО
Росія допустила ядерний удар у разі блокади Калінінграда
фото: росЗМІ

Москва заявила про можливість «превентивних ударів» по центрах ухвалення рішень у країнах Альянсу

Росія пригрозила застосувати весь наявний арсенал, зокрема ядерну зброю, якщо країни НАТО спробують заблокувати або ізолювати Калінінградську область. Крім того, Москва допустила завдання ударів по території держав Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посольства Росії в Ірландії.

У російському дипломатичному представництві заявили, що звинувачення у підготовці Росії до можливого військового вторгнення в європейські країни або веденні гібридної війни нібито не мають підстав.

Москва також стверджує, що не має планів чи мотивів для погіршення відносин з європейськими країнами. У посольстві заявили, що розмови про «російську загрозу» нібито використовуються західними державами для виправдання збільшення оборонних витрат та мілітаризації регіону.

Водночас російська сторона звинуватила НАТО у посиленні військової активності поблизу кордонів РФ та проведенні навчань. Окремо у заяві згадується можливий сценарій повітряної або морської блокади Калінінградської області. У такому разі Москва пригрозила застосуванням усього наявного озброєння.

«Росія буде готова застосувати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти країни», – заявили в посольстві РФ.

Крім того, російське дипломатичне представництво допустило завдання ударів по країнах НАТО ще на початку можливого конфлікту.

У НАТО підтвердили, що отримали від Росії неофіційний документ щодо Калінінградської області та вже відповіли Москві.

«Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper) і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним Альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії», – заявила речниця НАТО Елісон Гарт.

В Альянсі також засудили ядерну риторику та погрози застосування сили. У НАТО наголосили, що використання гібридних методів не змусить Альянс відмовитися від підтримки України та захисту територій держав-членів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія запропонувала поширити свій потенціал ядерного стримування на країни Балтії та інших учасників військової коаліції «Об'єднані експедиційні сили» (JEF). Відповідну угоду планують підписати у листопаді. Інформацію про британську пропозицію підтвердив командувач Військово-морських сил Великої Британії Гвін Дженкінс.

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Теги: росія ядерна зброя НАТО

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