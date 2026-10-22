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Скалоні визначився з майбутнім на чолі збірної Аргентини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Скалоні визначився з майбутнім на чолі збірної Аргентини
Ліонель Скалоні залишиться на посаді
фото: EFE

Чинний контракт фахівця з асоціацією розрахований до кінця року

Головний тренер національної команди Аргентини Ліонель Скалоні погодив новий договір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сторони домовилися продовжити співпрацю на 3,5 роки. Нова угода аргентинця з «альбіселесте» буде розрахована до липня 2030 року. Він готуватиме аргентинську збірну до Копа Амеріка-2028 та Чемпіонату світу 2030.

Скалоні очолив Аргентину влітку 2018 року. З того часу «альбіселесте» двічі тріумфували на Копа Амеріка (2021, 2024) та виграли Мундіаль-2022. Цьогоріч національна команда дійшла до фіналу Кубка світу, де поступилася іспанцям (0:1).

Тренерська кар'єра Скалоні розпочалася з ролі асистента Хорхе Сампаолі. У цьому статусі він працював зі старшим колегою в іспанській «Севільї» та збірній Аргентини. У липні-листопаді 2018-го фахівець також тренував молодіжну збірну Аргентини.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: тренер футбол

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