Бакалавр політичних наук. Стало відомо, хто буде виконуючим обов’язки тренера «Динамо»

Свою тренерську кар’єру Мацей Кендзьорек розпочав у 2003 році

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, до поєдинку 23 жовтня проти «Кудрівки», «Динамо» в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Кендзьорек раніше працював асистентом головного тренера першої команди «Динамо», тренером-аналітиком і спеціалістом зі стандартних положень «біло-синіх».

Мацей Кендзьорек народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту – бакалавр політичних наук, здобув тренерську ліцензію UEFA Pro Licence.

Свою тренерську кар’єру розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в «Ракуві», який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Далі протягом сезону був помічником головного тренера у команді «Арка» (Гдиня) та входив до тренерського штабу «Леха» (Познань), з яким став чемпіоном. Перед переходом до «Динамо» очолював «Радомяк», працюючи на посаді головного тренера.

Крім того, Кендзьорек допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

Нагадаємо, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

«Динамо» за вісім матчів УПЛ сезону 2026/27 набрало 16 очок, команда перебуває на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі.