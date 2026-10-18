Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Бакалавр політичних наук. Стало відомо, хто буде виконуючим обов’язки тренера «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Бакалавр політичних наук. Стало відомо, хто буде виконуючим обов’язки тренера «Динамо»
Перед переходом до «Динамо» Мацей Кендзьорек очолював польський «Радомяк»
фото: «Динамо»

Свою тренерську кар’єру Мацей Кендзьорек розпочав у 2003 році

До найближчих матчів чемпіонату України, зокрема, до поєдинку 23 жовтня проти «Кудрівки», «Динамо» в якості виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Кендзьорек раніше працював асистентом головного тренера першої команди «Динамо», тренером-аналітиком і спеціалістом зі стандартних положень «біло-синіх».

Мацей Кендзьорек народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту – бакалавр політичних наук, здобув тренерську ліцензію UEFA Pro Licence.

Свою тренерську кар’єру розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в «Ракуві», який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Далі протягом сезону був помічником головного тренера у команді «Арка» (Гдиня) та входив до тренерського штабу «Леха» (Познань), з яким став чемпіоном. Перед переходом до «Динамо» очолював «Радомяк», працюючи на посаді головного тренера.

Крім того, Кендзьорек допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

Нагадаємо, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

«Динамо» за вісім матчів УПЛ сезону 2026/27 набрало 16 очок, команда перебуває на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі. 

 

Читайте також:

Теги: тренер ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енцо Мареска йде без втрат очок в АПЛ
Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
Вчора, 20:47
Мануель Ноєр опинився в лазареті
Тренер «Баварії» розкрив стан травмованого капітана команди
16 жовтня, 13:59
Ексфорвард киян розпочав тренерську кар'єру у 2022 році
Максим Шацьких прокоментував чутки про інтерес зі сторони «Динамо»
16 жовтня, 13:33
Георгій Судаков став «джокером» гранда
Судаков оформив перший у 2026 році гол і отримав порцію компліментів
12 жовтня, 12:55
Матвій Пономаренко забив п'ять голів у семи матчах чемпіонату України
«Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати»
11 жовтня, 15:18
Серед учениць Акопяна – олімпійська чемпіонка Маккейла Мароні
Екстренер збірної США з гімнастики отримав пожиттєве відсторонення від спорту
9 жовтня, 11:42
Марко Россі не помітив прихованих сенсів у рандеву сусідів
Тренер збірної Угорщини оцінив принциповість поєдинку з Україною у Лізі націй
4 жовтня, 18:53
Тандем Ірини Климець та Роман Черкашина склався, коли легкоатлетка ще ходила до школи
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
4 жовтня, 18:00
Василь Рац провів у клубі дев'ять років
Легенда «Динамо» приєднався до відділу селекції клубу
21 вересня, 16:43

Футбол

Бакалавр політичних наук. Стало відомо, хто буде виконуючим обов’язки тренера «Динамо»
Бакалавр політичних наук. Стало відомо, хто буде виконуючим обов’язки тренера «Динамо»
Флорентіно Перес знайшов кандидата на заміну Жозе Муорінью у «Реалі»
Флорентіно Перес знайшов кандидата на заміну Жозе Муорінью у «Реалі»
Невдалий дебют Тутєрова: «Борнмут» переграв «Сандерленд» в матчі АПЛ
Невдалий дебют Тутєрова: «Борнмут» переграв «Сандерленд» в матчі АПЛ
Суркіс звільнив Костюка з посади головного тренера «Динамо»
Суркіс звільнив Костюка з посади головного тренера «Динамо»
«Полісся» вдесятьох переграло «Динамо» в топ-матчі УПЛ
«Полісся» вдесятьох переграло «Динамо» в топ-матчі УПЛ
Тімур Тутєров дебютує в АПЛ – українець отримав місце у стартовому складі
Тімур Тутєров дебютує в АПЛ – українець отримав місце у стартовому складі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
75K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua