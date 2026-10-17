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Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
Енцо Мареска йде без втрат очок в АПЛ
фото: EFE

Іноземний фахівець переписав історію місцевого футболу

Керманич англійського «Манчестер Сіті» Енцо Мареска став першим тренером в історії Прем'єр-ліги із сімома перемогами поспіль після призначення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Італієць очолив «містян» у міжсезоння. Раніше гранд 10 років тренував іспанський тренер Хосеп Гвардіола. Під керівництвом Марески «Манчестер Сіті» переміг у семи стартових турах нового сезону.

Рекордною стала звитяга «містян» над «Іпсвічем» (3:2). Голами відзначилися атакувальний півзахисник Фоден і форвард Голанд (дубль). Манкуніанці тепер набрали 21 очко та йдуть нагорі турнірної таблиці АПЛ.

Мареска побив рекорд, що належав трьом фахівцям. Карло Анчелотті на чолі лондонського «Челсі» (сезон 2009/10), той же Гвардіола з «Манчестер Сіті» (2016/17) та Уле-Гуннар Сульшер біля керма «Манчестер Юнайтед» (2018/19) свого часу стартували з шести перемог. Продовжити серію тренер намагатиметься 24 жовтня у поєдинку проти бірмінгемської «Астон Вілли».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: футбол рекорд тренер ФК Манчестер Сіті АПЛ

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