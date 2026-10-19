Екстренер «Шахтаря» Де Дзербі пішов на радикальний крок у «Тоттенгемі»

Фахівець шукає нестандартні методи для покращення результатів команди

Керманич лондонського «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі заборонив підопічним користуватися телефонами задля згуртування команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Італієць запровадив заборону під час тренувального збору «шпор» в іспанській Марбельї. Обмеження діяло під час сніданку, обіду та вечері. Керівництво клубу ініціативу колишнього головного тренера донецького «Шахтаря» підтримало.

«Не йдеться про те, щоб утискати команду. Гравці мають свободу пересування. Просто треба проводити час разом, не відволікаючись на повсякденні справи», – пояснив рішення Де Дзербі.

«Тоттенгем» невдало розпочав новий сезон. «Шпори» опинилися на дні англійської Прем'єр-ліги після шести турів. Лондонці зазнали трьох поразок і тричі зіграли внічию, тож перед поєдинком із «Ковентрі» вирушили на додатковий тренувальний збір.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.