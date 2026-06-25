ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу

Функціонери таки пішли на повернення росіян у міжнародний футбол

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила російським юнакам приїхати на прем'єрний Чемпіонат світу (ЧС) для 15-річних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dpa.

«Рада ФІФА схвалила проведення турніру для юнаків і дівчат у віковій категорії до 15 років. Бюро ради ухвалило рішення провести Чемпіонат світу 2026 та Фестиваль ФІФА серед гравців до 15 років в Азербайджані. У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА», – йдеться в повідомленні організаторів.

Розмите поняття щодо всіх асоціацій-членів світової федерації використали навмисне, щоб не акцентувати увагу на поверненні російських футболістів на міжнародну арену. Тамтешні команди залишалися без міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України. ФІФА приєдналася до обмежень УЄФА після того, як європейські збірні відмовилися грати проти росіян у плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Як наслідок, росіяни не грають в єврокубках. Також вони пропустили ЧС-2022, Євро-2024, кілька розіграшів Ліги націй та не поїхали на Мундіаль-2026. Водночас очільник ФІФА Джанні Інфантіно взимку заявив, що «відсторонення Росії нічого не дало».

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.