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Спершу сватали Турана з «Шахтаря». Туреччина офіційно отримала нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Спершу сватали Турана з «Шахтаря». Туреччина офіційно отримала нового тренера
Серген Ялчин донедавна тренував турецький гранд
фото: ФК «Бешикташ»

Функціонери домовилися з іншим місцевим фахівцем

Серген Ялчин став новим керманичем національної команди Туреччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Турецької футбольної федерації.

Турецький тренер обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Вінченцо Монтелли. Італієць працював на чолі збірної Туреччини три роки. Першим кандидатом на вакантне місце був керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран.

Утім, він вирішив залишитися біля керма «гірників». Натомість Ялчин залишався без роботи з травня. У минулому сезоні він тренував стамбульський «Бешикташ», а в перший період роботи з турецьким грандом оформив дубль – тріумфував у Суперлізі та Кубку Туреччини в сезоні 2020/21.

Як футболіст Ялчин встиг пограти і за «Бешикташ», і за його принципових суперників-сусідів – «Фенербахче» та «Галатасарай». У складі збірної Туреччини він зіграв 37 поєдинків (п'ять голів) у 1994-2003 роках. Колишній хавбек узяв участь в двох чемпіонатах Європи.

У сезоні 2026/27 Ліги націй Туреччина змагається у Дивізіоні A. Національна команда з мінімальної поразки від Франції (0:1). Далі турецька збірна двічі поступилася Італії (1:4, 1:3) та програла Бельгії (0:3).

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: тренер Ліга націй футбол

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