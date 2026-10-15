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Зірковий тренер засумнівався у відновленні кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Зірковий тренер засумнівався у відновленні кар'єри
Гарет Саутгейт навряд повернеться на тренерську лаву
фото: EFE

Дворазовий фіналіст чемпіонатів Європи не збирається тренувати

Колишній керманич збірної Англії Гарет Саутгейт перенаситився футболом і не планує відновлювати тренерську діяльність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Англійський фахівець розповів, що задоволений своїм життям після відставки з посади біля керма «Трьох левів» у липні 2024 року. За його словами, майже чотири десятиліття він турбувався про результат останнього поєдинку. Тепер же Саутгейт отримує інший досвід.

«Мушу сказати, що не бачу сценарію, за якого я б це зробив (повернувся до роботи тренером – «Главком»). Наприкінці моєї роботи зі збірною Англії я перестав отримувати задоволення від футболу. Принаймні впродовж деякого часу я тримався завдяки перемогам. Наприкінці я вже не отримував задоволення від перемог довше кількох хвилин», – зізнався фахівець.

Саутгейт розповів, що майже не дивився футбол на останньому відрізку роботи з національною командою. Після відставки він двічі побував на поєдинках: фіналі Ліги чемпіонів-2025 і фіналі Кубка Англії того ж року, де грав його рідний клуб – лондонський «Крістал Пелас». Із тих пір англієць не бував на стадіонах.

Тренерська кар'єра Саутгейта стартувала відразу після ігрової. У 2006-2009 роках він працював із «Мідлсбро», а в 2013-2016 роках тренував молодіжну збірну Англії. У липні 2016-го англієць очолив національну команду та двічі вивів «Трьох левів» у фінали чемпіонатів Європи (2020, 2024) та дійшов до півфіналу Мундіалю-2018.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: футбол тренер

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