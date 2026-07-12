ФІФА розгляне чергове розширення Чемпіонату світу

Мундіаль цьогоріч може виявитися першим і останнім на 48 команд

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оцінить доцільність збільшення кількості учасників Чемпіонату світу 2030. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди. Цьогорічний турнір став першим в історії, у якому взяли участь 48 збірних.

Досі на Чемпіонат світу (ЧС) проходили 32 національні команди. Така кількість учасників була на семи турнірах поспіль, починаючи з 1998 року. Натомість в 1982-1994 роках участь в Кубку світу брали по 24 збірні.

ЧС-2030 приймуть Іспанія, Марокко та Португалія. Перші три поєдинки на честь сторіччя Кубка світу приймуть столиці Аргентини, Парагваю і Уругваю. Національні команди цих шести держав потраплять на турнір поза кваліфікацією.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.