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«Футболісти «Динамо» – не мужики». Легендарний тренер знищив гранд після фіаско в Житомирі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Футболісти «Динамо» – не мужики». Легендарний тренер знищив гранд після фіаско в Житомирі
«Біло-сині» зазнали дошкульної поразки
фото: ФК «Динамо»

Столичний колектив програв матч супернику, який провів майже весь матч удесятьох

Колишній керманич київського «Динамо» Йожеф Сабо розкритикував рідний клуб після поразки житомирському «Поліссю» (1:3) в рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на UkrFootball.

Іменитий фахівець звернув увагу на відсутність лідера в складі «біло-синіх». На його думку, в складі столичного гранда немає авторитетного футболіста. Як наслідок, у кризові моменти ніхто не може повести команду за собою.

«У «Динамо» немає мужика! Немає людини, яка буде всіх ставити на місця на футбольному полі. Це може бути капітан, а може й не капітан, не обов'язково. Але така людина має бути. А зараз що? Футболісти Динамо – не мужики! Немає в них злості, щоб ішли на м'яч, боролися. І ще дуже багато помилок. Дуже багато! А футбол такого не пробачає», – заявив Сабо.

«Динамо» зазнало другої поразки в нинішньому сезоні УПЛ. Невдача в Житомирі коштувала посади головному тренеру «біло-синіх» Ігорю Костюку. До наступного туру команду готуватиме в. о. керманича столичного гранда Мацей Кендзьорек.

До слова, чернівецька «Буковина» сенсаційно програла «Кудрівці» в Прем'єр-лізі. Аутсайдер чемпіонату забив чернівчанам чотири голи. Жовто-чорні відповіли лише голом хавбека Дахновського.

Нагадаємо, луганська «Зоря» вирвала перемогу над «Чорноморцем» із Одеси в УПЛ. Переможний м'яч оформив хавбек Кушніренко. Матч відбувся в умовах туману.

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Теги: ФК «Динамо» УПЛ Йожеф Сабо футбол

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