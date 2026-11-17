Українці проведуть важливий поєдинок за право лишитися у дивізіоні В

Сьогодні, 17 листопада 2026 року, Україна зіграє з Грузією у заключному поєдинку Ліги націй 2026/27. «Главком» запитав у штучного інтелекту Grok чого варто очікувати від протистояння.

Огляд команд від ШІ

Україна та Грузія зустрінуться в заключному турі групового етапу Ліги націй у словацькому Кошице. Обидві команди вже не претендують на підвищення, але грають за збереження місця в дивізіоні B. Україна має чотири очки й третю позицію, Грузія – два пункти й останнє місце. Різниця мінімальна, тож поразка для синьо-жовтих може відправити їх у стикові матчі за право залишитися в Лізі B.

Попередня зустріч у Тбілісі завершилася нульовою нічиєю. Відтоді мало що змінилося в кращий бік для обох: Грузія так і не забила жодного гола в п’яти матчах турніру, а Україна теж ще в процесі пошуку своєї гри. Додатково грузини втратили свого лідера Хвічу Кварацхелію через травму, що помітно послаблює їхню креативність.

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Що стане вирішальним у матчі на думку ШІ

У збірній України головну увагу привертає півзахист і атака. Георгій Судаков залишається одним із найкреативніших гравців команди – від нього очікують як створення моментів, так і особистої ініціативи. У лінії нападу інтерес викликають Артем Довбик (якщо з’явиться в старті) та Роман Яремчук, які можуть стати головними загрозами біля воріт суперника. Данило Сікан і Ігор Краснопір також мають шанси проявитися. В обороні надійність традиційно забезпечують Ілля Забарний і Микола Матвієнко, а Анатолій Трубін у воротах залишається важливим стабілізуючим фактором. Віталій Миколенко на лівому фланзі додає балансу між захистом і підключеннями вперед.

У збірній Грузії після травми Хвічі Кварацхелії основний акцент змістився на Жоржа Мікаутадзе. Грузинський форвард французького походження залишається головною ударною силою гостей і саме від нього найбільше залежить, чи зуміють грузини створити реальну загрозу. У півзахисті ключовим виглядає Георгій Чакветадзе, а на флангах увагу привертають Зуріко Давіташвілі та Георгій Квернадзе. Не можна не згадати і про старого знайомого Ніку Гагнідзе, який грає за ковалівський «Колос».

Очікувати відкритого футболу навряд чи варто. Обидві збірні останнім часом грають обережно й багато уваги приділяють обороні. Найімовірніший сценарій – напружена боротьба з мінімальною кількістю моментів. Україна має більше шансів нав’язати свою гру й добитися перемоги, але лише за умови, що нарешті почне реалізовувати створені можливості.

Нагадаємо, що стало відомо, де вирішальний матч збірної України в Лізі націй розсудить новачок турніру.