12 листопада синьо-жовті протистоятимуть одноліткам із Шотландії, а 17 листопада – зі США

У листопаді молодіжна збірна України з футболу (U-21) проведе два товариські матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда Дмитра Михайленка зіграє контрольні поєдинки 12-го та 17 листопада.

12 листопада синьо-жовті протистоятимуть одноліткам із Шотландії, а 17 листопада – зі США.

Матчі відбудуться в Іспанії на полях сучасного футбольного комплексу Pinatar Arena Football Center, який розташований у Сан-Педро-дель-Пінатар (Мурсія).

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.