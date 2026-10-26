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Молодіжна збірна України з футболу у листопаді проведе два товариські матчі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Молодіжна збірна України з футболу у листопаді проведе два товариські матчі
Команда Дмитра Михайленка зіграє контрольні поєдинки 12-го та 17 листопада

12 листопада синьо-жовті протистоятимуть одноліткам із Шотландії, а 17 листопада – зі США

У листопаді молодіжна збірна України з футболу (U-21) проведе два товариські матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Команда Дмитра Михайленка зіграє контрольні поєдинки 12-го та 17 листопада.

12 листопада синьо-жовті протистоятимуть одноліткам із Шотландії, а 17 листопада – зі США.

Матчі відбудуться в Іспанії на полях сучасного футбольного комплексу Pinatar Arena Football Center, який розташований у Сан-Педро-дель-Пінатар (Мурсія). 

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол Дмитро Михайленко

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