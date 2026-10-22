«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів

Гірники мали перевагу наприкінці матчу, але не змогли нею скористатися

«Шахтар» через єдиний гол наприкінці матчу поступився «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Шахтар» розпочав зустріч із наміром контролювати м’яч, але стартові хвилини показали, що «Інтер» значно небезпечніший у завершальній фазі атак. Уже на третій хвилині Маркус Тюрам скористався помилкою Олега Очеретька, який обрізався під час передачі, та пробив із кута штрафного майданчика. Дмитро Різник урятував гірників, а згодом двічі впорався з ударами Анжа-Йоана Бонні. Форвард міланців спочатку пробив із розвороту, а потім перевірив реакцію українського голкіпера ударом низом із меж штрафного. Ще один постріл Бонні з-за меж штрафного майданчика пройшов вище воріт.

Донеччани поступово відсунули гру від власних воріт, проте тривалий контроль м’яча не завжди перетворювався на реальну загрозу. Олег Очеретько пробив здалеку значно вище воріт, а на 30-й хвилині «Шахтар» втратив Педріньйо через пошкодження. Наприкінці першого тайму господарі все ж створили два непогані моменти після кутових: Валерій Бондар змусив Хосепа Мартінеса рятувати команду ударом головою, а Очеретько після наступного навісу не влучив у ближній кут. Водночас за грою в першій половині зустрічі «Інтер» виглядав гострішим і частіше змушував оборону гірників працювати на межі власних можливостей.

На початку другої половини «Шахтар» знову заволодів м’ячем, а Вінісіус на 51-й хвилині отримав можливість завершити атаку ударом із перспективної позиції, проте не влучив у дальній кут. Після цього «Інтер» повернув контроль над грою та продовжив знаходити простір біля штрафного майданчика донеччан. Бонні пробив у руки Різнику, а Тюрам змусив українського воротаря виконати ще один ефектний сейв після обвідного удару. Гірники намагалися відповідати володінням м’ячем, але створювати моменти так само регулярно, як суперник, їм не вдавалося.

На 68-й хвилині ситуація для «Шахтаря» начебто покращилася: Алессандро Бастоні отримав другу жовту картку за грубий фол проти Очеретька, залишивши «Інтер» у меншості. Однак чисельна перевага не допомогла донеччанам перехопити ініціативу настільки, щоб уникнути проблем біля власних воріт. На 77-й хвилині Генріх Мхітарян виконав чудову передачу на Аугусто, який вирвався на побачення з Різником і холоднокровно пробив повз голкіпера. «Шахтар» отримав шанс відігратися, адже суперник залишався вдесятьох, проте контроль м’яча в заключному відрізку не перетворився на достатню кількість небезпечних моментів. У підсумку гірники пропустили саме тоді, коли мали найкращі передумови для того, щоб схилити гру на свою користь.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27. Етап ліги. Третій тур

«Інтер» – «Шахтар» 1:0 (0:0)

Голи: Карлос Аугусто (77)

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера завітав на матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів у Мілані.