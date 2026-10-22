Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів
«Шахтар» зазнав першої поразки у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів
фото: ФК «Шахтар»

Гірники мали перевагу наприкінці матчу, але не змогли нею скористатися

«Шахтар» через єдиний гол наприкінці матчу поступився «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Шахтар» розпочав зустріч із наміром контролювати м’яч, але стартові хвилини показали, що «Інтер» значно небезпечніший у завершальній фазі атак. Уже на третій хвилині Маркус Тюрам скористався помилкою Олега Очеретька, який обрізався під час передачі, та пробив із кута штрафного майданчика. Дмитро Різник урятував гірників, а згодом двічі впорався з ударами Анжа-Йоана Бонні. Форвард міланців спочатку пробив із розвороту, а потім перевірив реакцію українського голкіпера ударом низом із меж штрафного. Ще один постріл Бонні з-за меж штрафного майданчика пройшов вище воріт.

Донеччани поступово відсунули гру від власних воріт, проте тривалий контроль м’яча не завжди перетворювався на реальну загрозу. Олег Очеретько пробив здалеку значно вище воріт, а на 30-й хвилині «Шахтар» втратив Педріньйо через пошкодження. Наприкінці першого тайму господарі все ж створили два непогані моменти після кутових: Валерій Бондар змусив Хосепа Мартінеса рятувати команду ударом головою, а Очеретько після наступного навісу не влучив у ближній кут. Водночас за грою в першій половині зустрічі «Інтер» виглядав гострішим і частіше змушував оборону гірників працювати на межі власних можливостей.

На початку другої половини «Шахтар» знову заволодів м’ячем, а Вінісіус на 51-й хвилині отримав можливість завершити атаку ударом із перспективної позиції, проте не влучив у дальній кут. Після цього «Інтер» повернув контроль над грою та продовжив знаходити простір біля штрафного майданчика донеччан. Бонні пробив у руки Різнику, а Тюрам змусив українського воротаря виконати ще один ефектний сейв після обвідного удару. Гірники намагалися відповідати володінням м’ячем, але створювати моменти так само регулярно, як суперник, їм не вдавалося.

На 68-й хвилині ситуація для «Шахтаря» начебто покращилася: Алессандро Бастоні отримав другу жовту картку за грубий фол проти Очеретька, залишивши «Інтер» у меншості. Однак чисельна перевага не допомогла донеччанам перехопити ініціативу настільки, щоб уникнути проблем біля власних воріт. На 77-й хвилині Генріх Мхітарян виконав чудову передачу на Аугусто, який вирвався на побачення з Різником і холоднокровно пробив повз голкіпера. «Шахтар» отримав шанс відігратися, адже суперник залишався вдесятьох, проте контроль м’яча в заключному відрізку не перетворився на достатню кількість небезпечних моментів. У підсумку гірники пропустили саме тоді, коли мали найкращі передумови для того, щоб схилити гру на свою користь.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27. Етап ліги. Третій тур

«Інтер» – «Шахтар» 1:0 (0:0)

  • Голи: Карлос Аугусто (77)

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера завітав на матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів у Мілані

Теги: Ліга чемпіонів Генріх Мхітарян Валерій Бондар Єгор Назарина Дмитро Різник Маркус Тюрам Алессандро Бастоні Андреа Мальдера Андреа Мальдера футбол ФК «Шахтар» ФК Інтер (Мілан)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фабіо Каннаваро є чемпіоном світу у складі збірної Італії
«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії
20 жовтня, 17:30
Бредлі Баркола відкрив лік голам за мерсисайдців
Коштовний новачок «Ліверпуля» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
15 жовтня, 17:24
Бистров розкритикував російських арбітрів
«Роблять зі всіх дурнів». Ексгравець збірної РФ поскаржився на суддівство в російському футболі
9 жовтня, 13:08
Роберт Левандовський забив перший за сім років хет-трик за збірну Польщі
Яскрава перемога Польщі та перша поразка України: результати Ліги націй 2026/2027 за 2 жовтня
3 жовтня, 01:36
Лукаш Градецький дякує фінським фанатам за підтримку
Капітан збірної Фінляндії схвально відгукнувся про фанатів, які співали пісню про Путіна
30 вересня, 11:11
Коннор Кінг (праворуч) пішов на підвищення
«Манчестер Юнайтед» несподівано запросив нового тренера
25 вересня, 13:05
Ведат Мурікі в косовській збірній
Форвард збірної Косова показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента
25 вересня, 12:00
Педро Порро потрапив у лазарет «шпор»
Збірна Іспанії залишилася без провідного оборонця на старті Ліги націй
24 вересня, 16:22
Іван Варфоломєєв освоївся в англійській трясовині
Дебютант збірної України продовжив контракт із англійським клубом
24 вересня, 10:57

Футбол

«Баварія» – «Арсенал»: результат центральної гри третього туру Ліги чемпіонів
«Баварія» – «Арсенал»: результат центральної гри третього туру Ліги чемпіонів
Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ
Мудрик визначив бажані терміни повернення після травми – ЗМІ
«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів
«Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів
«Реал» розгромно переграв РБ «Лейпциг» у Лізі чемпіонів
«Реал» розгромно переграв РБ «Лейпциг» у Лізі чемпіонів
«Шахтар» мінімально поступився «Інтеру» в матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» мінімально поступився «Інтеру» в матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» спровокував вилучення зірки «Інтера» в другому таймі протистояння у Лізі чемпіонів
«Шахтар» спровокував вилучення зірки «Інтера» в другому таймі протистояння у Лізі чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
72K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
59K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua