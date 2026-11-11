Бомбардир збірної України офіційно знайшов новий клуб

Результативний футболіст національної команди часів Сергія Реброва працевлаштувався в Казахстані

Шимкентський «Ордабаси» оформив перехід вінгера Олексія Гуцуляка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Чемпіон Казахстану презентував українця. Колишній лідер житомирського «Полісся» підписав із «синьо-білими» контракт до кінця 2028 року. Гуцуляк дістався «Ордабаси» безкоштовно, оскільки з літа був вільним агентом.

Агент Олег Авдиш кілька місяців шукав новий клуб для свого клієнта. Пріоритетом для Гуцуляка він називав провідні чемпіонати Європи. За цей час український вінгер відхилив пропозиції «Маккабі» з Хайфи та еміратської «Аль-Вахди».

«Ордабаси» став чемпіоном Казахстану в сезоні-2026. У наступному році тамтешній гранд стартуватиме в кваліфікації Ліги чемпіонів. Водночас новий сезон казахської Прем'єр-ліги розпочнеться навесні 2027 року.

Гуцуляк у минулому сезоні провів 31 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і сім результативних передач. Нападник також був провідною фігурою у збірній України, де забив п'ять м'ячів і віддав три асисти в останніх десяти поєдинках.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.