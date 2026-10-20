Нестримний Раймондо та сенсація від «Венеції»: результати сьомого туру Серії А 2026/27

Одразу кілька сенсацій сталося під час сьомого ігрового тижня італійського чемпіонату

Завершився сьомий ігровий тиждень італійської Серії А. Про головні події туру у цьому огляді розповість «Главком».

Хет-трик Раймондо вивів його у лідери бомбардирської гонки

«Фрозіноне» у яскравому матчі здолав «Сассуоло» з рахунком 4:2, а головним героєм зустрічі став нестримний Антоніо Раймондо. Форвард оформив ефектний хет-трик, відзначившись тричі після 26-ї хвилини. Спочатку він вивів господарів уперед, згодом знову повернув своїй команді перевагу, а на 57-й хвилині поставив масну крапку в матчі.

Ця гра вивела Раймондо на чисте перше місце в гонці бомбардирів чемпіонату: він обійшов Густаву Варелу та Доніелла Малена, у яких на рахунку по шість м'ячів. Успіх команди також вражає: «Фрозіноне» злетів до шістки найкращих і тепер тримається в зоні єврокубків.

«Ювентус» провалив домашній матч проти «Лаціо»

Туринський «Ювентус» зазнав болючої та неочікуваної поразки вдома від «Лаціо» (0:3). Господарі трималися більшу частину першого тайму, але на 37-й хвилині пропустили гол від Нільсена «в роздягальню». Після перерви переломити хід поєдинку туринці не змогли. Натомість римляни сповна скористалися своїми нагодами: на 66-й хвилині Ісаксен подвоїв перевагу, а за хвилину до кінця основного часу Деле-Башіру довершив розгром.

«Венеція» здобула першу перемогу з новим тренером

Дебют Давіде Ніколи на посаді головного тренера «Венеції» вийшов тріумфальним, бо команда сенсаційно обіграла «Наполі» з мінімальним рахунком (1:0). Після рівного та безгольового першого тайму господарі миттєво скористалися своїм шансом майже одразу після перерви, коли на 49-й хвилині переможний гол забив Адамс. «Венеція» завдяки своїй перемозі набрала перші очки у чемпіонаті, а також опустила Наполі одразу на дев'яту позицію таблиці.

Наступний тур Серії А пройде 23-25 жовтня. З результатами сьомого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Серія А 2026/2027. Сьомий тур

«Фрозіноне» – «Сассуоло» 4:2 (3:2)

Голи: Кало (9), Раймондо (26, 30, 57) – Берарді (15), Торстведт (37)

«Рома» – «Дженоа» 2:0 (0:0)

Голи: Кастро (50), Луллі (68)

«Болонья» – «Інтер» 1:3 (1:1)

Голи: Побега (10) – Тюрам (44), Карлос Аугустро (69), Бонні (83)

«Венеція» – «Наполі» 1:0 (0:0)

Голи: Адамс (49)

«Ювентус» – «Лаціо» 0:3 (0:1)

Голи: Нільсен (37), Ісаксен (66), Деле-Башіру (89)

«Мілан» – «Аталанта» 3:2 (2:0)

Голи: Рамос (24), Рабіо (43), Хіла (58) – Гаетано (66), Крстович (81)

«Фіорентина» – «Комо» 1:3 (1:2)

Голи: Понграчич (42) – Лібералі (32), Пас (36), Дувікас (56)

«Удінезе» – «Лечче» 0:3 (0:2)

Голи: Гаспар (11), Ндрі (33), Зіберт (86)

«Парма» – «Торіно» 0:3 (0:2)

Голи: Сімеоне (4, 69), Адамс (24)

«Монца» – «Кальярі» 4:0 (1:0)

Голи: Куадіо (39), Варела (47, 79), Робінсон (66)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру Кевін Де Брюйне допоміг «Наполі» здобути одну з найвпевненіших перемог тижня Серії А.