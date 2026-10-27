Ла Ліга ризикує втратити 400 млн євро через слова Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна

Ла Ліга має контракт з платформою Migu до 2030 року

Угода іспанської Ла Ліги з китайським стрімінговим сервісом Migu опинилася під загрозою дострокового розірвання через слова форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vozpópuli.

Зазначається, що керівництво чемпіонату Іспанії має контракт з платформою Migu до 2030 року. За умовами угоди, сумарна виручка Ла Ліги від трансляцій на азіатському ринку мала скласти €400 млн.

Однак тепер угода поставлена ​​під сумнів через слова Кіліана Мбаппе. Він сказав, що його улюблений мем – де його зображують «в образі китайського диктатора», маючи на увазі Мао Цзедуна.

Китайські партнери Ла Ліги негативно сприйняли інцидент і всерйоз розглядають варіант заморозки виплат чи повного виходу з угоди, що загрожує керівництву іспанської першості фінансовими збитками.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна.

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською. Напередодні Мбаппе назвав своїм улюбленим мем, у якому його зображують в образі першого очільника КНР. Водночас нападник назвав Мао «китайським диктатором».

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.