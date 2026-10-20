Тренер «Інтера» виділив сильні сторони «Шахтаря» перед матчем Ліги чемпіонів

Фахівець розщедрився на компліменти чемпіону України

Керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу поділився думками про донецький «Шахтар» перед очним поєдинком в основному раунді Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Румун переконаний, що «нерадзуррі» повинні залишатися собою у протистоянні з «гірниками». Його підопічним, на думку фахівця, варто опиратися на набуту впевненість. Рецепт перемоги над «гірниками» від Ківу – ментальна, фізична й тактична перевага.

«Шахтар – сильна команда. Вони виступають у Лізі чемпіонів, а тут кожен суперник тактично грамотний, з високим рівнем майстерності, а також має тренера, який вміє правильно вибудувати гру. Вони діють дуже інтенсивно – як із м'ячем, так і без нього», – заявив тренер.

«Нерадзуррі» несподівано стартували в турнірі з двох поразок. Натомість «гірники» в основному раунді йдуть без поразок. Підопічні Арди Турана зіграли внічию з нідерладським ПСВ (1:1) і переграли афінський АЕК (3:1).

Матч «Інтер» – «Шахтар» відбудеться 21 жовтня у Мілані. Поєдинок прийме стадіон «Джузеппе Меацца». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

До слова, раніше «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» із Ковалівки в УПЛ. Голами відзначилися оборонці Тобіас і Бондар. «Гірники» закріпилися в лідерах дивізіону.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено переграв АЕК із Афін у Лізі чемпіонів. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо та вінгер Мендоза. Ще один м'яч – автогол воротаря Бріньйолі.