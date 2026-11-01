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«Динамо» підсилило тренерський штаб черговим іноземцем

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» підсилило тренерський штаб черговим іноземцем
Артур Ренковскі працюватиме в УПЛ
фото: ФК «Динамо»

«Полонізація» столичного гранда набирає обертів

Виконувач обов'язків головного тренера київського «Динамо» Мацей Кендзьорек запросив третього співвітчизника до свого штабу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Поляк Артур Ренковскі став асистентом в. о. керманича «біло-синіх». Донедавна він обіймав аналогічну посаду в «Радомяку» з польського Радома. Раніше фахівець мав досвід роботи головного тренера в скромніших колективах – «Островці-Свєнтокшискі» та «Підляшші» з Білої Підляськи.

Раніше штаб Кендзьорека поповнили Даніель Войташ і Гжегож Войтковяк. Перший був помічником керманича того ж «Радомяка». Натомість другий залишався без роботи з весни, коли завершив роботу з дублем познанського «Леха».

У тренерському штабі в. о. головного тренера «Динамо» залишаються й українці. Анатолій Безсмертний – асистент Кендзьорека, а Тарас Луценко та Михайло Федунов працюють з воротарями. Також продовжують роботу в столиці тренери з фізпідготовки Віталій Кулиба, Сергій Мкртчан і Володимир Клименко.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: ФК «Динамо» тренер УПЛ футбол

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