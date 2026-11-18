Визначились усі чвертьфіналісти Ліги націй
Останнім учасником чвертьфіналу Ліги націй стала Норвегія
За підсумками групового етапу Ліги націй визначились усі вісім збірних, які продовжать боротьбу за перемогу у турнірі. Про це повідомляє «Главком».
Усі чвертьфіналісти Ліги націй
- Група A1: Франція, Бельгія
- Група A2: Німеччина, Нідерланди
- Група A3: Англія, Іспанія
- Група A4: Португалія, Норвегія
Останнім учасником чвертьфіналу стала Норвегія, яка обіграла Данію та обійшла її у боротьбі за друге місце у групі.
Жеребкування Ліги націй
Жеребкування чвертьфіналів відбудеться 20 листопада. Матчі відбудуться у березні 2027 року. Переможці чотирьох протистоянь вийдуть у фінальну стадію Ліги націй, яку заплановано на 9-13 червня.
Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.
Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.
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