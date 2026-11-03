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Ямаль побив юнацький гольовий рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ямаль побив юнацький гольовий рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів
Ламін Ямаль і Рафінья стали головними голеадорами команди
фото: EFE

Іспанський вундеркінд встановив новий орієнтир турніру

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю голів до 20-річчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Вихованець «блаугранас» вийшов у старті на матч основного раунду турніру проти бірмінгемської «Астон Вілли». Саме Ямаль відкрив рахунок у протистоянні. На 7-й хвилині він перехопив м'яч у чужому штрафному та пробив прямісінько в кут.

Тепер в активі 19-річного Ямаля 14 голів у Лізі чемпіонів. Він перевершив досягнення форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Француз оформив 13 м'ячів до того, як йому виповнилося 20 років.

Ямаль дебютував у головному єврокубку в сезоні 2023/24. Із тих пір він зіграв 37 поєдинків у турнірі. До свого активу нападник записав 14 голів і 14 результативних передач.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: Ламін Ямаль Кіліан Мбаппе ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) рекорд Ліга чемпіонів футбол

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