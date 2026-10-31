«Путін – х...». Російська футболістка емоційно відреагувала на новини про події в Олешках

Надія Карпова з 2017 року виступає в чемпіонаті Іспанії

Надія Карпова відповіла пропагандистам, які стверджували, що Росія «врятувала людей» в Олешках

Російська футболістка Надія Карпова емоційно відреагувала на новини про події в окупованих Олешках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

«Прийшли, роз***ли, розграбували, тепер людей «рятують». Путін ху**о», – написала футболістка в сторіс Instagram про події в Олешках.

Цим дописом вона відреагувала на реакцію російських пропагандистів, які стверджують, що Росія нібито «врятувала» мешканців окупованих Олешок

Надія Карпова з 2017 року грає в чемпіонаті Іспанії. Варто зазначити, що вона давно відома своєю критикою путінського режиму.

Зокрема, у 2022 році вона називала російського диктатора «старим чортом».

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині.

«Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

«Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні», – заявив глава держави.