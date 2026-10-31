Головна Спорт Навколо спорту
search button user button menu button

«Путін – х...». Російська футболістка емоційно відреагувала на новини про події в Олешках

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Путін – х...». Російська футболістка емоційно відреагувала на новини про події в Олешках
Надія Карпова з 2017 року виступає в чемпіонаті Іспанії

Надія Карпова відповіла пропагандистам, які стверджували, що Росія «врятувала людей» в Олешках

Російська футболістка Надія Карпова емоційно відреагувала на новини про події в окупованих Олешках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

«Прийшли, роз***ли, розграбували, тепер людей «рятують». Путін ху**о», – написала футболістка в сторіс Instagram про події в Олешках.

Цим дописом вона відреагувала на реакцію російських пропагандистів, які стверджують, що Росія нібито «врятувала» мешканців окупованих Олешок

Надія Карпова з 2017 року грає в чемпіонаті Іспанії. Варто зазначити, що вона давно відома своєю критикою путінського режиму.

Зокрема, у 2022 році вона називала російського диктатора «старим чортом».

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині.

«Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

«Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні», – заявив глава держави.

Теги: Олешки війна росія спорт футбол Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослав Сидоров заявив, що не хоче, аби його повертали до Росії в межах обміну полоненими
У полон до десантників потрапив розвідник, який шпигував за Китаєм, а потім опинився на війні в Україні
25 жовтня, 15:15
Представник Путіна визнав «велику роботу» українського уповноваженого з прав людини
Речник Кремля Пєсков несподівано розхвалив українського посадовця
24 жовтня, 15:49
Виробництво шахедів
Російський ВПК переносить виробництво до Китаю: причина
24 жовтня, 07:10
Зворушливі моменти супроводжуються обіймами й невеликими, але важливими подарунками
«Все добре, мам»: перші слова звільнених воїнів після повернення додому (відео)
23 жовтня, 15:49
Суд обрав Рижикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави
Росіянин, який убив п’ятьох військових ЗСУ, назвав неочікувану причину злочину (відео)
16 жовтня, 17:41
«Вікінг» мав гарні шанси на перемогу проти «Баварії»
Сенсаційні вікінги та гол на першій хвилині: результати матчів Ліги чемпіонів 2026/2027 за 13 жовтня
14 жовтня, 01:38
Після удару на місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи
Росія «подякувала» за зняття санкцій ударом по Запоріжжю – Зеленський
10 жовтня, 12:30
Олена Кравець показалася із книгою російського видавництва
Олена Кравець потрапила у скандал через книгу російського видавництва: реакція зірки
5 жовтня, 12:14
Гончаренко заявив, що Росія нині зацікавлена у знятті санкцій з енергоресурсів і відновленні торгівлі
«Порошенківці» почали схиляти Зеленського до нових Мінських угод
2 жовтня, 13:08

Навколо спорту

«Путін – х...». Російська футболістка емоційно відреагувала на новини про події в Олешках
«Путін – х...». Російська футболістка емоційно відреагувала на новини про події в Олешках
Помер радник міністра молоді та спорту і борець з російською пропагандою Максим Андрущенко
Помер радник міністра молоді та спорту і борець з російською пропагандою Максим Андрущенко
Пішла з життя видатна українська журналістка
Пішла з життя видатна українська журналістка
ЗСУ в Курській області ліквідували окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з плавання
ЗСУ в Курській області ліквідували окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з плавання
Дворазовий чемпіон Росії помер під час ветеранського турніру
Дворазовий чемпіон Росії помер під час ветеранського турніру
Бойовий шлях полеглого футболіста Максимюка: у бою знищив близько 20 ворогів
Бойовий шлях полеглого футболіста Максимюка: у бою знищив близько 20 ворогів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
129K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua