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Тренер «Динамо» – про авторитет і польські медіа: «Тільки щоденна невтомна праця може зробити це все»

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Тренер «Динамо» – про авторитет і польські медіа: «Тільки щоденна невтомна праця може зробити це все»
Мацей Кендзьорек: Коли ти працюєш у «Динамо», це тільки перше місце
фото: «Динамо»

Мацей Кендзьорек: Гравці знають мене, я знаю гравців, і кожен знає, на що ми здатні

Головний тренер київського «Динамо» Мацей Кендзьорек розповів про формування довіри між тренером і футболістами, ставлення до оцінок польських медіа та амбіції команди в боротьбі за трофеї.

На вашу думку, авторитет тренера формується завдяки результатам чи здатності переконати футболістів повірити в нього за будь-яких обставин?

Я вважаю, що щоденною працею можна переконати гравців вірити в тренера. Я тут не перший день, гравці знають мене, я знаю гравців, і кожен знає, на що ми здатні. Тільки щоденна невтомна праця може зробити це все.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Чи стежите ви за тим, як вашу роботу в «Динамо» описують польські медіа?

Зараз у нас не так багато часу, щоб стежити за всім. Я намагаюся робити це вибірково. Ви ж знаєте, як буває: зараз не напишуть так добре, як після «Кудрівки». Сподіваюся, що, можливо, у грудні матиму більше часу, щоб повернутися до цього й простежити, що відбувалося.

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У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом – все буде GG!

Наскільки сильною є ваша особиста мотивація боротися за призові місця цього сезону?

Як я вже сказав, тільки перші місця, тільки виграні трофеї. У деяких польських клубах, можливо, в автобусі написано про друге чи третє місце. Але коли ти працюєш у «Динамо», це тільки перше місце. Ми зробимо все від нас залежне й незалежне, щоб здобувати перемоги в кожному матчі.

Нагадаємо, «Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України.

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Теги: ФК «Динамо» Кубок України футбол

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