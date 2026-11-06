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«Полісся» здобуло непросту перемогу над «Вересом» у Прем'єр-лізі

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» здобуло непросту перемогу над «Вересом» у Прем'єр-лізі
«Поліські вовки» продовжили серію перемог
фото: ФК «Полісся»

Лідер дивізіону зумів дотиснути одного з аутсайдерів першості

Житомирське «Полісся» переграло рівненський «Верес» (2:0) у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Підопічні Руслана Ротаня пропустили попередній тур. Матч проти ковалівського «Колоса» не розпочався через тривалу повітряну тривогу на Київщині. Натомість в позаминулому турі «поліські вовки» розібралися з київською «Оболонню» (3:0). Голи оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень.

«Верес» минулого тижня вдома несподівано програв одеському «Чорноморцю» (1:3). Забитим м'ячем відзначився вінгер Веслі. Перед цим рівняни поступилися тому ж «Колосу» на домашній арені (0:2). Оборонець Вовченко та хавбек Харатін не допоможуть команді через перебір жовтих карток.

Перебіг подій

Обережно матч розпочали обидві команди. Цей тренд протримався увесь перший тайм. Удосталь було лише грубощів – арбітр роздав шість жовтих карток на два колективи.

Лише під завісу першої 45-хвилинки з'явилася гострота. Спершу Шарай не реалізував вихід на самотнього Волинця. Згодом останній парирував постріл Фабрісіо в нижній кут, а житомиряни взагалі заробили пенальті. Щоправда, після втручання VAR право на нього втратили.

Незадоволений Ротань в перерві провів відразу три заміни. Одна з них швидко дала результат. «Джокер» Кравченко підхопив мяч на правому боці штрафного після кутового й виконав повторний навіс, а Сарапій головою спрямував м'яч у сітку.

«Верес» намагався перехопити ініціативу. Однак, на 58-й хвилині команду Олега Шандрука підвів Александров. Він у центрі поля сфолив проти Бабенка й пішов відпочивати достроково з другим «гірчичником» у пасиві. За цим поєдинок перервала повітряна тривога.

«Поліські вовки» контролювали ситуацію після відновлення зустрічі. Ось Гайдучик пробив у стійку після передачі. Згодом Емерллаху пробив здалеку з рикошетом над воротами. А в доданий арбітром час Гайдучик реалізував вихід віч-на-віч із кіпером – 2:0 у підсумку.

«Полісся» повернулося в лідери УПЛ. Підопічні Ротаня набрали 28 очок і мають поєдинок у запасі. Натомість «Верес» іде в зоні перехідних матчів (дев'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Полісся» – «Верес» – 2:0

  • Голи: Сарапій, 47, Гайдучик, 90+3

Standings provided by Sofascore

До слова, луганська «Зоря» з двома тривогами здолала «Епіцентр» з Кам'янця-Подільського в Прем'єр-лізі. Переможний гол оформив хавбек Бах. Він реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

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Теги: футбол ФК Верес УПЛ ФК «Полісся»

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