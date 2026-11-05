Сестра Кріштіану Роналду зробила загадкову заяву щодо його завершення кар'єри в збірній Португалії

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів

Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Кріштіану Роналду, відреагувала завершення його кар'єри у збірній Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Actu Foot.

«Я могла б сказати стільки всього… Але… Час сам скаже все. Коли залишається щось, що вимагає відповіді… Можливо, вже завтра все стане ясніше… Твоя честь і твій шлях більші за будь-яке прощання. Я знала, що цей день настане. Але ніколи не думала, що буде так боляче», – заявила Авейру.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

«Дорогі португальці!

Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).