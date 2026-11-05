Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Сестра Кріштіану Роналду зробила загадкову заяву щодо його завершення кар'єри в збірній Португалії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Сестра Кріштіану Роналду зробила загадкову заяву щодо його завершення кар'єри в збірній Португалії
Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів
фото: Getty Images

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів

Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Кріштіану Роналду, відреагувала завершення його кар'єри у збірній Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Actu Foot.

«Я могла б сказати стільки всього… Але… Час сам скаже все. Коли залишається щось, що вимагає відповіді… Можливо, вже завтра все стане ясніше… Твоя честь і твій шлях більші за будь-яке прощання. Я знала, що цей день настане. Але ніколи не думала, що буде так боляче», – заявила Авейру.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

«Дорогі португальці!

Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).

Теги: футбол Кріштіану Роналду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роналду захищає кольори збірної Португалії вже 23 роки
Кріштіану Роналду прокоментував скандал у збірній Португалії
6 жовтня, 22:45
УЄФА дозволяє Білорусі брати участь у футбольних турнірах на рівні збірних, однак з серйозними обмеженнями
Фанати під виглядом преси: білоруси обурливо обійшли бан від УЄФА у матчі проти Фінляндії
7 жовтня, 23:50
Хаві Еспарт залишиться на «Камп Ноу»
«Барселона» визначилася з майбутнім переможця Юнацької ліги УЄФА
9 жовтня, 19:58
Дані Карвахаль з 30 червня перебував у статусі вільного агента
Легенда «Реала» знайшов собі новий клуб у Ла Лізі
13 жовтня, 12:07
Ніко Ковач залишиться на «Вестфаленштадіоні»
Віцечемпіон Німеччини продовжив контракт із головним тренером
13 жовтня, 15:58
Аутсайдер несподівано розібрався з амбітним новачком УПЛ
«Буковина» сенсаційно програла останній команді Прем'єр-ліги
17 жовтня, 17:24
Ектор Бельєрін полюбляє епатувати публіку
«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера
20 жовтня, 16:56
«Манчестер Юнайтед» стрімко наблизився до зони вильоту з АПЛ
Невдалий тиждень для «Манчестерів»: результати восьмого туру АПЛ 2026/27
25 жовтня, 22:43
Арда Туран був засмучений щодо травми Педріньйо
Арда Туран розкрив деталі травми Педріньйо Реклама
28 жовтня, 09:09

Футбол

Сестра Кріштіану Роналду зробила загадкову заяву щодо його завершення кар'єри в збірній Португалії
Сестра Кріштіану Роналду зробила загадкову заяву щодо його завершення кар'єри в збірній Португалії
Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії
Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії
Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня
Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня
«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів
«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів
«РБ Лейпциг» та «Манчестер Сіті» влаштували справжнє шоу в Лізі чемпіонів
«РБ Лейпциг» та «Манчестер Сіті» влаштували справжнє шоу в Лізі чемпіонів
Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років
Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
70K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua