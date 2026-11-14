Збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027 із футболу

Команда Олега Лужного здобула другу перемогу поспіль

Юнацька збірна України здолала однолітків із Італії (1:0) у другому раунді кваліфікації до Чемпіонату Європи серед 19-річних. Про це повідомляє «Главком».

Долю поєдинку вирішив один гол. «Синьо-жовті» відкрили рахунок перед екватором першого тайму. Це Глют перехопив мяч у центрі поля і класним пасом вивів Дєдова віч-на-віч із воротарем, а той холоднокровно переграв Анеллі.

Збірна України U-19 оформила другу перемогу поспіль. Тепер в активі підопічних Олега Лужного шість очок. «Синьо-жовті» захопили лідерство в групі A6 відбору.

Наступний матч юнацька збірна України відбудеться 17 листопада. Суперником буде Румунія U-19. «Триколірні» стартували на цьому етапі кваліфікації з двох поразок і йдуть останніми в квартеті.

Чемпіонат Європи U-19. Кваліфікація, група A6

Італія U-19 – Україна U-19 – 3:2

Голи: Дєдов, 19

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До слова, напередодні юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.