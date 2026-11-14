Збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027 із футболу
Команда Олега Лужного здобула другу перемогу поспіль
Юнацька збірна України здолала однолітків із Італії (1:0) у другому раунді кваліфікації до Чемпіонату Європи серед 19-річних. Про це повідомляє «Главком».
Долю поєдинку вирішив один гол. «Синьо-жовті» відкрили рахунок перед екватором першого тайму. Це Глют перехопив мяч у центрі поля і класним пасом вивів Дєдова віч-на-віч із воротарем, а той холоднокровно переграв Анеллі.
Збірна України U-19 оформила другу перемогу поспіль. Тепер в активі підопічних Олега Лужного шість очок. «Синьо-жовті» захопили лідерство в групі A6 відбору.
Наступний матч юнацька збірна України відбудеться 17 листопада. Суперником буде Румунія U-19. «Триколірні» стартували на цьому етапі кваліфікації з двох поразок і йдуть останніми в квартеті.
Чемпіонат Європи U-19. Кваліфікація, група A6
Італія U-19 – Україна U-19 – 3:2
- Голи: Дєдов, 19
До слова, напередодні юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.
Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.
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