Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив, що IIHF зобов'язана повернути Росію до міжнародних турнірів

Міжнародна федерація хокею (IIHF) розгляне питання щодо допуску збірних Росії на змагання на засіданні наступного тижня. Про це пропагандистам повідомив член ради IIHF Вістурс Козіолс, інформує «Главком».

«Рада збереться в Цюріху в понеділок і працюватиме до п'ятниці. Зрозуміло, що є рішення CAS і ми його маємо виконувати. Ми також маємо розглянути питання, як проводити чемпіонати світу [за участю росіян]», – сказав Козіолс.

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив, що IIHF зобов'язана відновити Росію в правах і повернути її до міжнародних турнірів.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.