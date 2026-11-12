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Фінляндія запровадила обмеження на в'їзд до країни російських спортсменів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Фінляндія запровадила обмеження на в'їзд до країни російських спортсменів
Обмеження на в'їзд росіян до Фінляндії почнуть діяти з 16 листопада

З 27 по 29 листопада у фінській Руці пройде перший етап Кубка світу з лижних перегонів

Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Нові правила набудуть чинності з 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонна охорона Фінляндії та поліція оцінюватимуть умови короткострокового перебування у країні в рамках моніторингу іноземних громадян.

З 27 по 29 листопада у фінській Руці пройде перший етап Кубка світу з лижних перегонів. У березні наступного року у Тампере відбудеться чемпіонат світу з фігурного катання.

Як повідомлялося, Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мали стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас низка команд заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20. Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір.

Теги: спорт Фінляндія

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