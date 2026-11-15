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Російські хокеїсти офіційно були виключені з молодіжного Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські хокеїсти офіційно були виключені з молодіжного Чемпіонату світу
Росіяни не зіграють в Канаді на молодіжній хокейній світовій першості

Канада відмовилася видавати візи російським хокеїстам 

Молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF), інформує «Главком».

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, стало відомо, що Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. \

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набудуть чинності з 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Теги: хокей

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