Стало відомо, хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі

Українську делегацію на тристоронній зустрічі зі США та Росією очолить керівник Офісу президента Кирило Буданов

Голова Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із представниками США та Росії, які мають відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Про це повідомив кореспондент CBS News Ейдан Стретч після розмови з Будановим, пише «Главком».

За словами керівника Офісу президента, він не очікує суттєвого прориву під час цього раунду переговорів. Водночас сам факт, що українська та російська делегації погодилися зустрітися особисто, Буданов вважає ознакою певного поступу.

Він також наголосив, що майбутня зустріч не буде фінальною. Сторони мають обговорити готовність завершити війну.

Буданов додав, що військовий досвід учасників переговорів може допомогти під час обговорення технічних деталей можливого припинення вогню.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів.