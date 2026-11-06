Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Стало відомо, хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі
Сторони мають обговорити готовність завершити війну
фото: Reuters

Українську делегацію на тристоронній зустрічі зі США та Росією очолить керівник Офісу президента Кирило Буданов

Голова Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із представниками США та Росії, які мають відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Про це повідомив кореспондент CBS News Ейдан Стретч після розмови з Будановим, пише «Главком».

За словами керівника Офісу президента, він не очікує суттєвого прориву під час цього раунду переговорів. Водночас сам факт, що українська та російська делегації погодилися зустрітися особисто, Буданов вважає ознакою певного поступу.

Він також наголосив, що майбутня зустріч не буде фінальною. Сторони мають обговорити готовність завершити війну.

Буданов додав, що військовий досвід учасників переговорів може допомогти під час обговорення технічних деталей можливого припинення вогню.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Читайте також:

Теги: США росія Україна війна переговори Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав
Трамп анонсував важливу угоду з Росією та Китаєм
16 жовтня, 20:29
Євросоюз також планує координувати з партнерами подальші кроки для скорочення доходів Росії від енергетики
ЄС оголосив про нові кроки для посилення тиску на Росію
16 жовтня, 21:55
Трамп не навів конкретних умов можливої угоди й не пояснив, на які поступки, на його думку, мають піти Україна та Росія
«Росія – велика машина, яка сунеться вперед»: Трамп закликав Україну укласти угоду
21 жовтня, 01:26
Політична цензура склала приблизно 12 годин і охопила теми війни в Україні
Російський відеосервіс вирізав із іноземних серіалів критику Путіна
23 жовтня, 03:43
Ноа Вайлі сфотографувався для обкладинки журналу People
Голлівудський актор став найсексуальнішим чоловіком світу (фото)
28 жовтня, 15:51
Катар намагається відновити діалог між США та Іраном
Axios: Іран закликають піти на ядерні поступки через ризик масштабних ударів після виборів у США
28 жовтня, 23:26
Серед основних напрямів співпраці – здоров’я та реабілітація українських ветеранів
Українські ветерани отримають підтримку Франції за десятирічною програмою: деталі угоди
30 жовтня, 14:50
Підприємства не мають достатніх фінансових ресурсів, щоб своєчасно розраховуватися зі співробітниками
У Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів – розвідка
1 листопада, 03:39
Віткофф і Кушнер запланували поїздку до Норвегії
Посланці Трампа обрали Норвегію для переговорів про завершення війни в Україні
20 жовтня, 06:23

Події в Україні

Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
Стало відомо, хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі
Стало відомо, хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі
Одна автівка опинилася на даху іншої. У Львові сталася масштабна ДТП (відео)
Одна автівка опинилася на даху іншої. У Львові сталася масштабна ДТП (відео)
Росіяни атакували ремонтну бригаду ДТЕК: загинув енергетик
Росіяни атакували ремонтну бригаду ДТЕК: загинув енергетик
Бійці ЗСУ захопили мінометну позицію росіян і вдарили по ворогу його ж зброєю (відео)
Бійці ЗСУ захопили мінометну позицію росіян і вдарили по ворогу його ж зброєю (відео)
Окупанти вдарили дроном по Харкову: палає вантажівка
Окупанти вдарили дроном по Харкову: палає вантажівка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
97K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
55K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua