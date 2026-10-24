Журналісти розкрили деталі закулісних переговорів США та Росії

США та Росія, ймовірно, обговорювали послаблення санкцій в обмін на газовий проєкт

Вашингтон і Москва розглядали можливу газову угоду на $25 млрд на тлі переговорів щодо завершення війни в Україні

Представники США та Росії обговорювали можливу економічну угоду, яка передбачала послаблення американських санкцій проти російського газового проєкту «Арктик СПГ-2». Натомість російська компанія «Новатек» могла долучитися до будівництва газового термінала на Алясці вартістю $25 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Американські та російські посадовці високого рівня розглядали можливість залучення «Новатека» до реалізації американського енергетичного проєкту в обмін на зняття обмежень із російського «Арктик СПГ-2».

Водночас ЗМІ з'ясували, що російська компанія могла фінансувати американський газовий проєкт ще до отримання необхідних дозволів влади США. Про це розповів колишній генеральний директор компанії Polar Train LNG Джоел Ріддл. За його словами, «Новатек» не лише надавав кошти, а й фактично визначав стратегічний напрямок розвитку підприємства.

Ріддл заявив, що через побоювання можливого порушення американських санкцій залишив посаду у вересні. Згодом із компанії пішла майже вся керівна команда, зокрема фінансовий директор.

Financial Times також ознайомилося з листуванням, у якому один із топменеджерів «Новатека» обговорював фінансування проєкту та необхідність пришвидшити грошові перекази.

Як газовий проєкт пов'язаний із оточенням Трампа

Проєкт Polar Train LNG передбачає будівництво термінала для експорту зрідженого природного газу на Алясці. До його запуску був залучений американський інвестор Джентрі Біч, який має зв'язки з родиною президента США Дональда Трампа.

Після звільнення Джоела Ріддла обов'язки генерального директора компанії перебрав Тім Токінгтон, який раніше очолював російський підрозділ Goldman Sachs.

Журналісти зазначають, що американський газовий проєкт фігурував у ширших переговорах Вашингтона й Москви про можливу економічну співпрацю.

Зокрема, сторони обговорювали варіант, за якого російський «Новатек» допомагатиме будувати термінал на Алясці, а США натомість скасують санкції проти «Арктик СПГ-2». Цей російський проєкт із виробництва зрідженого природного газу перебуває під американськими санкціями, запровадженими після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що кажуть у компаніях?

Американська Polar LNG заперечує звинувачення колишнього керівника. У компанії стверджують, що дотримуються законодавства США, а фінансування проєкту забезпечувала компанія Tech Wave.

Водночас у Polar LNG підтвердили звернення до Міністерства фінансів США по дозвіл на придбання незавершеної інфраструктурної конструкції російського «Новатека» для використання на Алясці.

Російська компанія також підтвердила домовленості щодо використання її технологій в американському проєкті, але заперечила, що участь у ньому залежить від скасування санкцій проти «Арктик СПГ-2».

Наразі немає підтвердження, що Вашингтон і Москва досягли остаточної домовленості про послаблення санкцій в обмін на участь російської компанії в будівництві газового термінала.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що російському диктатору Володимиру Путіну вдалося частково відокремити економічні відносини зі США від війни проти України. За оцінкою видання, Москва наблизилася до нормалізації відносин із Вашингтоном, не пішовши на суттєві поступки щодо завершення бойових дій.

Зокрема, адміністрація президента США Дональда Трампа послабила санкційний тиск на Росію, відклала запровадження нових обмежень та оголосила про закупівлю російського дизельного пального. Водночас Вашингтон і Москва розпочали обговорення нових економічних проєктів, серед яких – постачання добрив, відновлення експорту російського газу до Європи, продаж активів «Лукойлу» та співпраця в енергетиці.