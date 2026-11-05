Росія заявила, що виконає прохання Меланії Трамп вже цього місяця

У листопаді планують організувати повернення ще дев’ятьох українських дітей до їхніх близьких

Росія готує черговий етап повернення українських дітей до рідних за участю першої леді США Меланії Трамп. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні. Про це заявила уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова, пише «Главком».

За її словами, під час зустрічей у Білому домі обговорювали гуманітарні питання, зокрема возз’єднання дітей із сім’ями. Львова-Бєлова подякувала Меланії Трамп за особисту участь і сприяння в організації повернення.

«У листопаді готуємо черговий спільний із першою леді США етап возз’єднання – плануємо допомогти дев’ятьом дітям повернутися до близьких в Україні», – повідомила російська посадовиця. Вона також наголосила, що робота з повернення дітей триватиме.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп долучилася до зусиль із возз’єднання українських дітей із їхніми родинами. У серпні 2025 року перша леді США направила листа російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити дітей, які постраждали від війни.

Зазначимо, що 5 листопада перша леді знову написала особисті листи, які делегації України та Росії мають передати Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.