Росія пропонує вивести війська з Придністров’я в обмін на вихід Фінляндії з НАТО – Bild

У переліку російських умов також є відмова НАТО від військових баз у країнах Балтії та позаблоковий статус України

Москва нібито готова вивести російські війська з невизнаного Придністров’я та забрати ядерну зброю з Білорусі в обмін на вихід Фінляндії з НАТО та відмову Альянсу від розміщення військових баз у країнах Балтії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Bild.

За даними журналістів, відповідні пропозиції Росії обговорювалися під час неофіційних переговорів щодо завершення війни в Україні. Їх також нібито представили європейським представникам на зустрічах в Абу-Дабі. Москва, зокрема, вимагає, щоб Фінляндія вийшла з Північноатлантичного альянсу, а НАТО відмовилося від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві. Російська сторона також наполягає на закріпленні позаблокового статусу України та відмові від її вступу до НАТО. Водночас членство України в Європейському Союзі, згідно з цими пропозиціями, не виключається.

Серед інших вимог Кремля – збереження за Росією окупованих українських територій та передача їй усієї Донецької й Луганської областей, зокрема районів, які нині контролює Україна. Також Москва пропонує демілітаризувати порти Одеси та Миколаєва, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази.

Окремий блок пропозицій стосується Молдови. Росія нібито виступає за перетворення країни на федеративну республіку, до складу якої мають увійти Молдова, автономна Гагаузія та невизнане Придністров’я. Для двох останніх регіонів пропонують передбачити можливість проведення референдумів про незалежність у разі вступу Молдови до ЄС.

Натомість Москва, нібито готова вивести ядерну зброю з Білорусі, відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності, а також вивести російські війська з Придністров’я.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін не збирається відмовлятися від територіальних претензій на чотири українські області та не погоджується на створення демілітаризованої зони після завершення війни. Він наполягає, щоб Україна передала Москві території, які російська армія досі не змогла окупувати.