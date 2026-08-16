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Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики попри важкі погодні умови

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики попри важкі погодні умови
Ярослава Магучіх підвердила статус головної фаворитки змагань
фото: Суспільне

Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла континентальну першість 

Ярослава Магучіх принесла Україні четверту медаль Чемпіонату Європи з легкої атлетики 2026 у британському Бірмінгемі, ставши чемпіонкою турніру в стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком»

Перебіг фіналу

Великий фінал, у якому стартувало одразу 15 легкоатлеток замість звичних 12 через виконання кваліфікаційного нормативу, розпочався з позначки 1,83 метра. І вже під час неї у частини спортсменок виникнули суттєві проблеми. Ідеа Пьєроні, Мерель Маес, Кармен Брюс, Асіа Таверніні, а також одна з фавориток, віцечемпіонка світу 2025 Марія Жодзік, лише з третьої спроби змогли подолати стартову висоту. Не викникнуло на цій висоті проблем в Ірини Геращенко, яка взяла її з першої спроби. 

Але далі кондиції у фіналі почали погіршуватися, адже почав дути сильний вітер. Це вплинуло на багатьох спортсменок, бо у секторі стало досить холодно, а в таких умовах м'язам важче залишатися у тонусі. Це відзначилося і на результатах, адже одразу чотири спортсменки вилетіли на позначці 1,88 метра. Серед них була і одна з головних зірок чемпіонату, сербка Ангеліна Топич, яка на минулих континентальних першостях була на п'єдесталі. Виникнули проблеми і в Ірини Геращенко, але вона все ж розібралася з ними у своїй другій вдалій спробі. 

На позначці 1,92 метра почала свої виступи рекордсменка світу Ярослава Магучіх. Перші дві висоти вона пропускала, але це їй нічим не завадило: вона виконала чудовий стрибок і вийшла у лідерки фіналу. Натомість виникнули серйозні проблеми в Ірини Геращенко, яка перші дві спроби виконала невдало. Але бронзова призерка Олімпіади-2024 зібралася і таки змогла перелетіти планку на цій висоті, увійшовши до п'ятірки найкращих Чемпіонату Європи. 

Наступним випробуванням була висота 1,95 метра. І тут нагадала про себе Жодзік: полька єдиною з першої ж спроби чисто виконала стрибок. Помилилася навіть і Ярослава Магучіх, яка, втім, з другої спроби потрібну висоту все ж взяла. Цього виявилося достатньо для того, щоб гарантувати собі медаль. Це змогла також зробити і чорногорка Марія Вукович, а ось Ірині Геращенко підкорити 1,95 метра не вдалося. 

Вирішальною стала позначка в 1,97 метра. Ярослава Магучіх показала блискучий стрибок і повернула собі лідерство – жодна з її конкуренток у першій спробі не була результативною. Всі вони в підсумку і завалили наступні спроби, а цим Ярослава Магучіх здобула собі золото Чемпіонату Європи. 

Після того, як Ярослава Магучіх лишилася у секторі сама, вона вирішила заявити висоту 2,01 метра. Перша спроба вийшла в українки нерезультативною. Друга і третя спроби вийшли набагато ближчими, проте підкорити цю висоту їй не вдалося. 

Завдяки своїй перемозі у Великій Британії Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою Європи. Раніше це вдавалося лише олімпійській чемпіонці 2016 року Рут Бейтії з Іспанії. 

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026. Стрибки у висоту. Фінал

1. Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 метра

2. Марія Жодзік (Польща) 1,95 метра

3. Марія Вукович (Чорногорія) 1,95 метра

5. Ірина Геращенко (Україна) 1,92 метра

Нагадаємо, що Людмила Оляновська з рекордом України здобула бронзу Чемпіонату Європи з легкої атлетики

Теги: чемпіонат Європи Ірина Геращенко Ярослава Магучіх Людмила Оляновська стрибки у висоту легка атлетика

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