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«Спляча красуня». Відео з Магучіх у спальному мішку набрало понад 1,5 млн переглядів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Спляча красуня». Відео з Магучіх у спальному мішку набрало понад 1,5 млн переглядів
Перед стартом на Чемпіонаті Європи Магучіх вже традиційно для себе лежала у спальнику

Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла континентальну першість 

Відео з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх стрімко набирає популярності у мережі. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом на Чемпіонаті Європи, якого Магучіх довелося чекати близько години, Ярослава вже традиційно лежала у спальнику.

Цей момент став вірусним в Instagram. Відео, опубліковане European Athletics, набрало близько 1,6 млн переглядів.

«Спляча красуня», – йдеться у підписі до відео з Магучіх.

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Допис, поширений European Athletics (@europeanathletics)

Нагадаємо, Ярослава Магучіх принесла Україні четверту медаль Чемпіонату Європи з легкої атлетики 2026 у британському Бірмінгемі, ставши чемпіонкою турніру в стрибках у висоту. 

Перебіг фіналу

Ярослава Магучіх почала свої виступи на позначці 1,92 метра. Перші дві висоти вона пропускала, але це їй нічим не завадило: вона виконала чудовий стрибок і вийшла у лідерки фіналу. Натомість виникнули серйозні проблеми в Ірини Геращенко, яка перші дві спроби виконала невдало. Але бронзова призерка Олімпіади-2024 зібралася і таки змогла перелетіти планку на цій висоті, увійшовши до п'ятірки найкращих Чемпіонату Європи. 

Наступним випробуванням була висота 1,95 метра. І тут нагадала про себе Жодзік: полька єдиною з першої ж спроби чисто виконала стрибок. Помилилася навіть і Ярослава Магучіх, яка, втім, з другої спроби потрібну висоту все ж взяла. Цього виявилося достатньо для того, щоб гарантувати собі медаль. Це змогла також зробити і чорногорка Марія Вукович, а ось Ірині Геращенко підкорити 1,95 метра не вдалося. 

Вирішальною стала позначка в 1,97 метра. Ярослава Магучіх показала блискучий стрибок і повернула собі лідерство – жодна з її конкуренток у першій спробі не була результативною. Всі вони в підсумку і завалили наступні спроби, а цим Ярослава Магучіх здобула собі золото Чемпіонату Європи. 

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026. Стрибки у висоту. Фінал

1. Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 метра

2. Марія Жодзік (Польща) 1,95 метра

3. Марія Вукович (Чорногорія) 1,95 метра

5. Ірина Геращенко (Україна) 1,92 метра

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Теги: стрибки у висоту легка атлетика спорт Ярослава Магучіх

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